El precio por tonelada de maíz no es suficiente pero hay avances significativos en estrategias de comercialización del grano, opinó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán Enrique Riveros Echavarría.

El líder agrícola señaló que el precio diseñado por el gobierno federal, estatal y el sector industrial no representa una remuneración relevante para el sector agrícola, pero que las estrategias para la comercialización representan disposición de las autoridades.

”Obviamente el precio no es suficiente, el precio posiblemente nunca va a ser suficiente porque cada quién quiere la mayor remuneración de su trabajo posible, es crítico y es lamentable que un agricultor, una persona que no nada más dio su recurso y su trabajo y prácticamente todo lo que tiene, sus ahorros invertidos en esta actividad y ver que no tenga frutos y que vaya a perder dinero. Es completamente lamentable”, opinó.

”De eso a que tengamos una solución a corto plazo, y que la solución sea que gobierno dé las aportaciones y que gobierno dé más dinero, va a ser muy difícil de cuánto dinero tiene que dar”.

La semana pasada el gobierno federal y estatal definió que el precio piso del maíz será de 80 dólares por tonelada, esto en relación al mercado internacional, más 750 pesos de un subsidio federal y 200 pesos por tonelada de un bono contra riesgos, lo que representa un precio de 5 mil 457 pesos por tonelada, mil 508 pesos menos que el año pasado.

”Creemos que la construcción hasta donde va ahorita, la construcción del precio ha sido positiva, el Gobierno está dispuesto a dar un apoyo hacia todo el volumen de producción, no como se hizo el año pasado que se hizo a unos cuantos, sino que todos estuvieran incluídos. Creemos que eso es algo muy positivo, regresar a esos esquemas de agricultura por contrato va a ser muy positivo para la movilización del grano que tan difícil va a ser este año porque tenemos mucho grano en la bodega de Gobierno del Estado y Segalmex que no se ha podido movilizar”, dijo Riveros Echavarría.

El precio base es el mínimo que los industriales pagarían por tonelada, lo que de acuerdo al líder agrícola no representa el precio final que tendrá el grano sinaloense.

”Lo que se ha logrado este año es muy positivo, no es suficiente en cuestión de dinero, pero es muy positivo”, expuso.

Desde el lunes 29 de abril se han movilizado agricultores en Culiacán, tomando la caseta de Costa Rica, para expresar su rechazo al precio del maíz y exigir mejores precios. En la manifestación los agricultores no permiten el paso de camiones de carga, lo que de acuerdo a Riveros Echavarría ha afectado al mismo gremio que busca movilizar sus cosechas.

” Realmente hay una molestia. Nosotros no vemos esto como cerrado, creemos que tenemos un gran avance”, mencionó.