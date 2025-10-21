El PRI es la oposición real en México... es la antítesis del Gobierno de Morena: Bernardino Antelo

En México el Partido Revolucionario Institucional es la oposición real y la antítesis de lo que representa la administración pública actual emanada de Morena, afirmó el Diputado local priista Bernardino Antelo Esper.

El Diputado local expresó que de cara al proceso electoral del 2027, en el que se disputará la Gubernatura de Sinaloa y diputaciones locales, el tricolor tricolor se encamina como el partido que haga frente al oficialismo.

“Hay una gran diferencia de quién es la oposición real hoy en este País, en este Estado, y en esta misma línea es como nosotros estaremos trabajando en lo que viene a las elecciones del [20] 27. El PRI es la antítesis de lo que está viviendo este Gobierno de Morena”, manifestó Antelo Esper.

No obstante, indicó que el partido mantiene abierta las posibilidades de entablar alianzas con otros bandos para competir en el 2027.

“No estamos cerrados a ir en alianza ni con el PAN ni con otro partido, ni expresamente en una camisa que a fuerza tenemos que ir con ellos para poder ganar”.

Resaltó que en los próximos comicios la ciudadanía reflejará la inconformidad ante la falta de resultados.

En ese sentido, señaló que de continuar dándole espacios a los partidos que hoy gobiernan, representará elegir a perfiles sin capacidad para desempeñar en el sector público.

“Yo creo que es claro que la gente está buscando un rumbo distinto, la gente quiere cambiar lo que está pasando en Sinaloa, lo que está pasando en los municipios, lo que está pasando en México. Ahí es donde entramos las opciones serias, la gente con capacidad”.

“Votar por un personaje, un perfil que no tiene experiencia, que no tiene capacidad para poder enfrentar una responsabilidad como es un cargo público, pues está claro que no van a dar buenos resultados”, enfatizó el Diputado del PRI.