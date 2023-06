Existe la posibilidad de aliarse con otros partidos, dijo la dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela.

Al ser cuestionada por la prensa sobre la veracidad de un supuesto encuentro entre el líder del Partido Sinaloense, Hector Melesio Cuén Ojeda con el dirigente del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas; Gárate Valenzuela optó por evadir la pregunta.

“Vamos a reunirnos con muchas personas y sobre todo con aquellas que busquen sumar, vamos a estar tocando puertas, vamos a estar yendo al encuentro, insisto, que otras fuerzas políticas de quienes están en otros institutos políticos”.

“Sobre todo de aquellos empresarios que están preocupados por el destino de sus empresas, de sus trabajadores, de sus familias, de aquellos activistas que confiaron, que creyeron, que pensaron que sí venía un cambio, se dio en reversa, también es cambio, están convencidos de apoyar el triple”, aseguró la líder del PRI estatal respecto al Gobierno en el Poder Ejecutivo.

Puntualizó que está de acuerdo con declaraciones del pasista sobre el supuesto mal manejo de los mandatarios de Morena, quienes, aseguró, están destruyendo al País.

“Coincidimos en lo que comentó el maestro Cuén, de que Sinaloa no va por buen rumbo, que no se ha cumplido absolutamente nada de lo que se dijo, entonces esa es la característica de estos gobiernos de cuarta, no cumplir, mentir, robar traicionar todos los días al interior, entre ellos mismos y por supuesto a las y los mexicanos y sinaloenses”, agregó.

Pese a que no respondió si habría algún tipo de coalición, expresó que el organismo está dispuesto a cualquier expresión de fuerzas políticas.

“Que tenga claro la destrucción que está llevando a este País, que quiera oponerse a eso y que quiera construir con nosotros en unidad, en reconciliación con amor y por amor a nuestra tierra”, dijo Paola Gárate.