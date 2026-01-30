‘El proceso sindical sigue’: Zayda Flores, tras ataque a Sergio Torres

Tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, la candidata a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Zayda Flores Manjarrez, afirmó que el proceso sindical continúa conforme a la convocatoria y que su candidatura se mantiene.

“El proceso sindical es completamente aparte de todo lo que pueda estar sucediendo. Lo lamentamos, por supuesto que sí, estamos solidarios con ellos, pero el proceso de elección, tanto la rutina laboral de Ayuntamiento es igual como en todas las ciudad, que así debe de ser”, aseguró.

Previo al ataque, Torres Félix había hecho público su respaldo a Zayda Flores en su intención de contender por la dirigencia sindical, sin embargo, la candidata rechazó cualquier relación entre su proyecto sindical y el ataque, además descartó haber recibido amenazas.

“Ellos, todos ellos, todos los compañeros sindicalizados, tienen el derecho de tener afinidad hacia algún candidato o candidata. En este caso, su servidora es una de las personas en las que ellos confían como proyecto sindical, así que sí, estamos ahí a la enterados”.

“Nosotros estamos tranquilos, no tenemos porqué estar mezclando temas, nosotros estamos trabajando conforme a la convocatoria del STASAC y vamos a seguir trabajando normal”.





¿Usted no ha recibido amenazas?

No, no, no, no, no, eso no, nada que ver con eso, enfatizó la aspirante a dirigente sindical.



Explicó que el proceso electoral avanza conforme a la convocatoria, y que tanto las actividades sindicales así como la rutina laboral del Ayuntamiento de Culiacán continúan con normalidad.

“Estas fechas son las que incluyen la campaña hasta aproximadamente el 13 de febrero que van a ser las elecciones, así que nosotros estamos trabajando con normalidad”.