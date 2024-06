“Él se quedó en la cochera hablando por teléfono con un amigo muy entrañable de él, sobre su experiencia, acababa de llegar de un torneo de ajedrez en Dallas, Texas, le estaba hablando las anécdotas que vivió durante el torneo, hablando por teléfono, yo me quedé adentro de la casa”, narra.

“Que harán todo lo posible por que Paul regrese con vida a casa. Me comentaron que hay avances, que están en la investigación ahorita, pero que por seguridad pues no pueden comentar en estos momentos nada, pero que se está investigando”.

Reconoció que el acercamiento que ha tenido con las autoridades hasta el momento ha sido adecuado, pues desde la Fiscalía le aseguraron que hay avances en la indagatoria, pero que por motivos de seguridad no pueden compartir información.

Y aunque la parte oficial responde que se atiende el caso, manifiesta sentirse atemorizada por la situación, y ese sentimiento incluso la orilló a salirse de su casa por precaución.

A la manifestación también se presentaron activistas y defensores de derechos humanos como Óscar Loza Ochoa, quien criticó la manera en que la Fiscalía aborda este tipo de situaciones.

“Lo primero que deben hacer es ver para dónde apunta el caso, para ver si le entran o no le entran. Se lo dije el otro día a la misma Fiscal General, se lo dije a Leyva Rochín, pero no me respondieron nada”.

“No se ponen a trabajar en serio en esto, el protocolo, a final de cuentas está bien que lo hagan, pero ese protocolo en general no nos va a ayudar para avanzar”, cuestionó.