$!‘El Profe’, toda una vida dedicada al activismo LGBT+ en Culiacán

Evolución del movimiento LGBT en Culiacán

Para “El Profe”, el movimiento LGBT tuvo un crecimiento en Culiacán a mediados de los años 2000 debido al relevo generacional en el activismo encabezado por Tiago Ventura, Almendra Negrete, Omar Lizárraga, entre otros.

Asimismo, los bares y antros comenzaron a prestar servicio a todas las personas sin ningún prejuicio; además, los grupos de periodistas y los programas de opinión contribuyeron a la difusión de contenido referente a la diversidad sexual.

“El relevo generacional contribuyó demasiado, ya son de otra época, nacieron con la tecnología, se orientan de más a la tecnología, la saben aprovechar, mucho tuvo que ver la organización de los periodistas y los programas de opinión”, puntualizó.

Orgulloso de la realización de la Novena Marcha por la Diversidad en Culiacán

“El Profe” se dijo orgulloso de que el nuevo activismo siga promoviendo estas marchas, pues ahora participan miles de personas y se crea una mayor concientización.

“Me da mucho gusto y me siento muy orgulloso de que estos nuevos activistas, estén organizando esta marcha y yo les deseo el mayor éxito como la que pasó recientemente, en junio, yo desde luego voy a estar ahí”, expresó.

Políticas públicas por las que se tienen que seguir trabajando

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa en junio del 2021, el activista sostuvo en que los gobernantes deben seguir trabajando para que la población LGBT tenga derecho a la adopción, que se reconozca la identidad de género de las personas trans y que se impartan temas referentes a la diversidad sexual en las escuelas, a fin de mitigar la cultura de la discriminación.

“Los logros son ahorita parciales, hay mucho por lograr, hay mucho por hacer, mucho por luchar”, reiteró.

Uno de los recuerdos más significativos para “El Profe” es que en la edición del 2014 fue coronado como la primera Reina de la Diversidad, galardón que se ha seguido entregando en las ediciones posteriores.

“Yo marché como cualquiera pero ya cuando me coronaron, casi me desmayo, me siento orgulloso porque yo lo hice porque me motivaba, porque yo era como era, exigía respeto”, enfatizó.