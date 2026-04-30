‘El que nada teme, se la pasa bien’: Rocha responde a acusaciones de EU

El Gobernador Rubén Rocha Moya respondió a las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, que lo ubican como una figura medular en una presunta red de apoyo al crimen organizado, al señalar que no tiene nada que temer.

“El que nada teme, se la pasa bien; el que nada debe, nada tiene que temer”, expresó el Mandatario al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra.

Las declaraciones se dan luego de que el Gobierno estadounidense hiciera públicos documentos en los que se acusa a diversos funcionarios sinaloenses de supuestos vínculos con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Sinaloa.

Ante este escenario, Rocha Moya evitó profundizar en el contenido de las acusaciones y reiteró que será a través de las instituciones correspondientes como deberá desarrollarse cualquier proceso.

Rocha Moya ha sostenido que se mantiene tranquilo y enfocado en su labor al frente del Ejecutivo estatal, mientras se desahogan los procedimientos legales y diplomáticos que pudieran derivarse de los señalamientos.

Asimismo, ha insistido en que cualquier solicitud internacional deberá apegarse al marco legal mexicano, particularmente a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional, y ser atendida por las instancias federales competentes.