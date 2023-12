“El objeto de esta reunión es para exclamar justicia laboral para nuestro profesor, pues ha sido vilmente expulsado de nuestra facultad de derecho, con argumentos totalmente ridículos. Lo corrió el licenciado Peinado, por órdenes de Héctor Melesio Cuén Ojeda”, expuso Mata Portugal.

Con forme más había ruido, más llegaban estudiantes, la voz se empezó a correr y las clases se suspendieron. La multitud comenzó a gritar.

“El que quiera ser águila, que vuele y el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Son palabras crudas y dolorosas, pero totalmente vinculables con lo que se percibe aquí en este periodo de casi dos décadas de mandato cuenista”, habló el estudiante de derecho quien citó al héroe de la patria, Emiliano Zapata.

El director de la facultad, Andrés Avelino Saravia Ríos, con sonrisa grababa con su teléfono lo que los estudiantes decían, lo que los presentes decían.

“¡Fuera, fuera! ¡Eres un cobarde! ¡Gusano!”, le gritaron los presentes.

A los minutos llegó el Yamir Valdez Álvarez, para tratar de bajar a los estudiantes. Su paciencia llegó al límite cuando todos los demás le gritaron lo mismo que al director.

“Yo no me voy a comportar así con ustedes. Si no se me bajan, yo no respondo”, les advirtió Valdez Álvarez.

La multitud lo abucheó, lo querían fuera. Los cinco a pesar de las advertencias de Yamir, no cedieron y siguieron en el techo.

“¡Sevilla, Sevilla! ¡Sevilla, Sevilla!”, dijeron al unísono los cómplices y presentes de los cinco estudiantes.