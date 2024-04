Culiacán | Proceso

‘El Químico’ busca suspender juicio por luminarias y posterga audiencia intermedia

La siguiente etapa del proceso no pudo celebrarse por el cambio de abogado del ex Alcalde de Mazatlán, además de que otros abogados defensores, así como el Ministerio Público, declararon no estar listos para la etapa intermedia para exponer datos de prueba; audiencia se reprograma al 7 de junio