‘El Químico’ continuará en el Gabinete de Rocha Moya pese a segunda solicitud de juicio político

CULIACÁN._ El ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, continuará el gabinete del Gobernador Rubén Rocha Moya como Secretario de Turismo, pese a segunda solicitud de juicio político.

“El Químico va a estar en mi gabinete mientras no me lo requiera la autoridad competente para que no se entorpezca un juicio jurídico (...) y que lo requiera el propio Congreso”, expuso el mandatario estatal.

Dijo Rocha Moya que le retiraría el fuero que “El Químico” Benítez tiene como Secretario de Estado, en caso que lo requiriera la autoridad.

Afirmó el Gobernador que no le preocupa el costo político que pueda tener su gobierno al integrar a Benítez Torres como parte del gabinete.

“Yo hago las cosas para beneficio de Sinaloa, no para si me va bien a mí o me va mal. Lo que hice en el caso de Mazatlán, se los reitero, es que las aguas se aquietaran en Mazatlán para que hubiera trabajo por la ciudad y por el municipio”, explicó.

En la conferencia de prensa semanera, el Gobernador explicó que le solicitó a Benítez Torres que dejara la Presidencia Municipal de Mazatlán y que le daría el cargo de Secretario de Turismo, para darle las condiciones que permaneciera en el puerto, que es la sede de dicha dependencia.

“No me resolvió en ese momento, se fue. Cuatro, seis horas después me mandó un mensaje y me dijo ‘acepto la propuesta’, eso es, eso es lo que ocurrió”, platicó el mandatario estatal.

La semana pasada, el Congreso del Estado recibió una nueva solicitud de juicio político en contra de “El Químico” Benítez, la cual había sido presentada anteriormente pero no fue ratificada en tiempo, por lo que la ciudadanía la presentó nuevamente. El Legislativo tiene dos solicitudes de juicio político contra “El Químico”.