CULIACÁN._ Pese a que la Fiscalía General del Estado está integrando una carpeta de investigación en su contra, el Secretario de Turismo y ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres afirmó estar tranquilo.

“Yo duermo tranquilo, me dedico a trabajar, a cumplir con la encomienda que me hizo el Gobernador, estamos buscando darle el rostro social que se merece el turismo para todos los sinaloenses”, afirmó el funcionario estatal en entrevista con medios de comunicación previo a su comparecencia en el Congreso del Estado.

El pasado 4 de enero, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, informó que la FGE podría solicitar el desafuero de Benítez Torres por la integración de una carpeta de investigación derivada de la compra de vehículos que fueron donados para una rifa realizada en 2022 por el Día de las Madres, durante el periodo en el que “El Químico” todavía era Presidente Municipal.

Ante ello, Benítez Torres afirmó no estar preocupado por una solicitud de desafuero, y tampoco ha recibido notificaciones por parte de la Fiscalía.

“No, la verdad estoy tranquilo, tengo mi consciencia tranquila, yo sé que jamás he agarrado un peso que no me corresponda, y en su momento todo se va a aclarar”, comentó.

Respecto a que el Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas del 2021, periodo en el que todavía era Alcalde de Mazatlán, señaló que es asunto de quienes llevaban los asuntos administrativos en el Ayuntamiento.

“Porque a veces no presentan documentos a tiempo, se retrasan, pero eso muchas veces los alcaldes ni cuenta nos damos, por esos detalles, la ley es muy clara”, comentó.