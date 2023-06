El ex Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres afrontará este martes la continuación de su audiencia inicial por el caso de la compra irregular de vehículos, mismo por el que ya fue imputado el 1 de junio.

En su llegada, Benítez Torres manifestó sentirse confiado con relación a su posible vinculación a proceso.

“Venimos con nuestra defensa, confiados, quiero realmente saber y confirmar que hay justicia en Sinaloa, y que no solo es una ilusión”, declaró “El Químico” durante su camino a la sala de espera del recinto.

“Como yo traigo todas las pruebas de que no tengo por qué (ser vinculado a proceso), espero que las cosas salgan muy bien”, sostuvo.

Por otro lado, sobre la posible implicación de Loar López en el caso, debido a su insistencia acerca de este tema en un receso de la anterior audiencia, dijo que para él no vale pena.

“(Sobre explicación de ausencia de Loar López) No, no no, ni me interesa, finalmente él estuvo conmigo siendo yo Alcalde, y el hecho de que se exprese a como se expresa, es una persona que para mí, no vale la pena”, indicó.

Respecto a la posibilidad de vinculación a proceso, reveló que pueden buscar alternativas.

“(Si puede ser vinculado) Sí, por supuesto, pero tenemos otras salidas también nosotros, o sea, lo que venga tiene que venir... si me vinculan, adelante, tengo forma de resolverlo”, mencionó.

En cuanto a las medidas cautelares que solicitó la Fiscalía, mismas que fueron la imposibilidad para salir del País sin autorización previa, sostuvo que no intentarán huir del juicio.

“Pues a mí me parece bien, somos gente de bien, siempre lo hemos sido, porque si fuéramos de mal, lo hubiéramos resuelto de otra manera, pero somos gente de bien, ni vamos a querer huir, somos arraigados, yo en Mazatlán soy feliz porque Mazatlán es casi el paraíso”, agregó previo a ingresar a la sala de espera.

La cita es a las 10:00 horas, donde el juez de control, Adán Alberto Salazar Gastélum, dictaminará si finalmente “El Químico” es vinculado a proceso.