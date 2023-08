En las últimas dos fechas, que fueron el 14 de junio y 12 de julio, Benítez Torres no compareció por motivos de salud; según su abogado, el 14 de junio tuvo una operación en su ojo izquierdo, y para el 12 de julio no se recuperó completamente.

La cita es este jueves 17 de agosto a las 10:00 horas en la Sala A de dicho centro; se trata del séptimo llamado que recibe el ex Alcalde de Mazatlán y cuatro ex funcionarios del Ayuntamiento porteño.

Deberán asistir también Javier Lira González, ex Oficial Mayor; Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán.

En el caso de Tirado Zamudio, concretamente su abogado particular suma tres inasistencias a los juicios bajo el argumento de sobrecarga en su agenda laboral.

Las anteriores audiencias por este caso han sido el 1 de marzo, 12 de abril, 28 de abril, 23 de mayo, 14 de junio y el 12 de julio, todas en el presente año.

Este caso se maneja bajo el cuadernillo 213/2023, en el que también están involucrados otros cuatro ex integrantes del Gabinete de “El Químico”, quienes fueron vinculados a proceso el pasado 21 de junio.



SUSPENSIÓN DEFINITIVA

Recientemente se conoció que “El Químico” promovió un juicio de amparo y obtuvo suspensión definitiva, sin embargo, es importante precisar que dicho recurso es contra la vinculación a proceso del 6 de junio por la compra irregular de vehículos, en otra causa penal.