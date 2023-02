CULIACÁN._ Aunque al ser retirarlo del cargo como Secretario de Turismo, por el Gobernador Rubén Rocha Moya, Luis Guillermo Benítez Torres perdió el fuero, el trámite solicitado por la Fiscalía tiene que seguirse en el Congreso, dice el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

“La solicitud que presenta la Fiscalía ante el Congreso, para efecto de la declaratoria de procedencia en contra de Luis Guillermo Benítez Torres, ya se encuentra en la Mesa Directiva y ésta habrá de turnarla, si es que ya lo hizo en el transcurso del día (ayer), a la Diputación Permanente, la cual hará la lectura correspondiente y la turna a la Comisión Instructora. Ya dependerá el tratamiento que le dé la Instructora lo que habrá de generarse, le corresponde a la comisión, no a mí. Yo te puedo dar una opinión”.

Desde el momento que el Gobernador le retira el nombramiento al Secretario de Turismo, desde ese momento él queda sin fuero, por lo tanto ya no hay materia para emitir una declaratoria de procedencia, enfatizó el Legislador.

“Seguramente la Instructora va a declarar que no ha lugar a esa declaratoria, justamente porque ya no hay materia. Ya no tiene fuero el ex Presidente Municipal de Mazatlán”, señaló.

“¿Ya no hay necesidad de que se instale la comisión?”, se le preguntó al Diputado.

“Claro que sí, el trámite tiene que seguirse. Se tendrá que instalar la Instructora, recepcionar el documento que le turne la Diputación Permanente, o sea, el trámite se tiene que correr”, respondió.

También se le preguntó en cuánto tiempo llevará todo el proceso, debido a que el caso similar, el de Estrada Ferreiro, llevó semanas.

“Como este es un asunto de trámite, o sea, Estrada tuvo que llevarse todo el proceso como es debido, partiendo de la presunción de inocencia, garantizando el derecho de audiencia, etcétera, etcétera, pero como aquí no hay materia, la inmunidad procesal ya la perdió porque no es parte del gabinete, pues seguramente la Comisión Instructora va hacer algo rápido”, explicó.

“A nosotros no nos corresponde ya nada excepto darle trámite a esta solicitud en los términos que les he comentado, ya el proceso de carácter penal le corresponde a la Fiscalía”.

Los medios también cuestionaron sobre la necesidad de notificar o no a la Fiscalía General del Estado, después de que la Fiscal comunicaba precisamente que estaba en espera de la notificación del congreso.

“Tiene razón la Fiscal desde el punto de vista de la formalidad, o sea, cuando ella emitió la solicitud, pues era, es el procedimiento legal pues, pero les reitero, el señor Benítez Torres ya no goza de fuero desde el momento que le retiran el nombramiento.