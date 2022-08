El Rector de la UAS gana $159 mil, no reportó compensaciones, señala Diputado Feliciano Castro

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, no reportó las compensaciones que recibe, sólo su salario, acusó el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“Yo le pido al rector que seamos responsables y que no ponga adjetivos cuando dice que yo estoy poniendo en riesgo a su familia, no, yo soy muy respetuoso de eso. Esta es información pública y en esa información tenemos estos datos”, expuso.

En conferencia de prensa, informó que Madueña Molina tiene un ingreso bruto de 186 mil 083 pesos, pero si le aplican el Impuesto Sobre la Renta, que es de 54 mil 697, debería registrar un ingreso neto de 131 mil 385 pesos, según datos que consultó de la Plataforma Nacional de Transparencia y lo que publica la UAS.

“Pero lo que está en la página son 124 mil 425. En la página no está esto, en la página están 108 (mil) pero tan solo con que se le aplique el Impuesto Sobre la Renta le da 124 (mil)”, dijo.

“De lo que falta por informar son los otros rubros que tienen que ver con compensaciones, etcétera, que tiene un total de compensaciones que son percepciones adicionales, sistema de compensación, gratificaciones, bonos, estímulos por 34 mil 590 pesos”.

En términos netos, continuó, el rector acumularía un ingreso de 159 mil pesos, mientras que el Gobernador Rubén Rocha Moya recibe 78 mil 141 pesos y el Presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador 112 mil pesos, netos en ambos casos.

“Por lo tanto se está vulnerando la disposición constitucional y legal en la que deben regir los ingresos en la Universidad”, acusó.

Este lunes el rector de la UAS informó a medios de comunicación que su ingreso quincenal es de 54 mil 229 pesos, y aclaró que sí es mucho, pero que él no se lo otorgó.

“¿Qué hace el rector? Publica solo su cheque de salario, pero se olvida de lo demás”, acusó Castro Meléndrez en respuesta al rector.

“Él viola la ley desde el momento en que gana más que el Gobernador e igualmente gana más que el Presidente de la República”.

También aseguró que sus ingresos no son por 260 mil pesos como trascendió en algunos medios de comunicación.

Afirmó ganar 140 mil pesos brutos, que después de impuestos quedan en 103 mil, y confirmó que sí tiene percepciones de jubilación como maestro de tiempo completo de la UAS.

“Pero ustedes pueden revisar la ley donde se establece justamente en el (artículo) 145, jubilados y pensionados es un derecho devengado por un trabajo realizado, es un derecho acumulado”, dijo.

“Yo ejercí mi desempeño en la Universidad por 28 años, y yo no fui alguien no conocido en la Universidad, fui ampliamente conocido. De tal manera que un trabajo realizado, me asiste el derecho y me asiste la legislación laboral en este país”.

Alegó que las jubilaciones y pensiones no entran como parte de las remuneraciones. También informó que tiene una percepción de 10 mil pesos adicionales por su rol y administración de sus actividades de la Jucopo.

“Así que no echen mentiras”, subrayó.