El Rector Jesús Madueña pone en marcha la XX Muestra Profesiográfica UAS 2026: “Tu futuro profesional brillante”, mostrando de joven a joven la extensa oferta educativa de la Casa Rosalina

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) abre sus puertas para que los jóvenes de bachillerato —tanto universitarios como de otros subsistemas— conozcan, de joven a joven, la oferta educativa y las diversas modalidades que ofrece la institución a través de la XX Muestra Profesiográfica 2026: “Tu futuro profesional brillante”.

Como cada año, la muestra será itinerante. Inició este lunes en la Torre Académica Culiacán y recorrerá durante la presente semana distintos planteles de esta ciudad y de las cuatro unidades regionales, con el objetivo de que los estudiantes de preparatoria elijan la carrera que desean estudiar como parte de su proyecto de vida.

“La jornada estatal que hoy iniciamos no se limita a cuatro días de exposición en las 43 escuelas preparatorias y sus 60 extensiones, sino que, durante la siguiente semana, se brindará información detallada de los casi 100 programas de licenciatura que tenemos en todo el estado en sus diferentes modalidades”, expresó el Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, al inaugurar la exposición.

Este proyecto institucional nació hace 20 años y ha acompañado a la universidad y a su comunidad estudiantil en una de las etapas más importantes para la juventud.

“La Muestra Profesiográfica ha sido parte de nuestra política para el aseguramiento de la calidad en una ruta bien trazada hacia la excelencia [...]. La elección de una carrera universitaria es mucho más que decidir sobre un plan de estudios; representa la elección de un estilo de vida. Sé muy bien que nuestra comunidad estudiantil asumirá esta jornada con la debida seriedad”, manifestó Madueña Molina.

Asimismo, el Rector externó a los alumnos presentes que ellos son los protagonistas de esta actividad, ya que el diálogo entre iguales, bajo un mismo código y con empatía, permite un entendimiento más efectivo.

“Se trata de que ustedes, estudiantes de preparatoria, conozcan lo mejor posible nuestra oferta educativa y tomen decisiones de manera reflexiva, porque queremos que todas y todos tengan la oportunidad de ingresar a alguna de nuestras licenciaturas”, concluyó.

Señaló que, dentro de unos días, se entregarán fichas de preinscripción a todo el que lo solicite. La Universidad hará el máximo esfuerzo para que todos los aspirantes que concluyan el proceso cuenten con un espacio en sus aulas en el próximo Ciclo Escolar. Quienes lo hagan, ingresarán a programas educativos con planes de estudio actualizados y bajo la bimodalidad; es decir, en un formato tanto presencial como virtual.

Aclaró que esta nueva estrategia tiene el propósito de ampliar la cobertura con equidad, pertinencia y calidad sin necesidad de construir más aulas. Asimismo, detalló que la UAS ofrece educación en todo el estado, desde la sierra hasta la costa, y enfatizó que no se cerrará ninguna extensión de preparatoria, por más pequeña que sea.

Por su parte, la doctora Dalia Elvira Sauceda Sánchez, directora de la Facultad de Derecho Navolato, valoró la realización de la Muestra Profesiográfica, ya que permite que los jóvenes de bachillerato elijan su carrera con las herramientas necesarias. Conminó a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad, a que pregunten y exploren cada opción que la institución pone a su alcance.

A su vez, la alumna de la Facultad de Derecho Culiacán e integrante del Comité Organizador, María Fernanda Bernal Guerrero, recomendó a los jóvenes que se informen bien y resuelvan todas sus dudas, debido a que la UAS cuenta con carreras en distintas áreas del conocimiento.

“Hoy ustedes escucharán experiencias reales, vivencias y aprendizajes que les ayudarán a tomar la decisión correcta. Este es su punto de partida; la Universidad nos está brindando los medios y nosotros debemos aprovecharlos. Así que, compañeros, aprovechen esta muestra no como una presión, sino como un mapa de posibilidades. Confíen en ustedes mismos y estudien lo que más les apasione”, compartió Bernal Guerrero.