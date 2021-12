El refuerzo de vacuna para docentes va, a nadie se le va a obligar a que confíe en una vacuna, dice Domínguez Nava

El refuerzo de la vacuna contra Covid que se pide por parte de los docentes va, informó la Secretaría de Educación, Graciela Domínguez Nava, quien dijo se confía en la decisión que tome el Plan Nacional de vacunación sobre qué biológico se aplicará y que a nadie se le va a obligar a que confíe en una vacuna.

“El refuerzo va a seguir la dinámica que se inició en el Plan Nacional de Vacunación y a eso estaremos atentos, confiados en la decisión que tome el Plan Nacional de Vacunación, de cuál será la vacuna que le ponga al sector magisterio será la adecuada, yo creo que hay que seguir confiando en que las decisiones se han tomado de manera correcta y que nunca pondría el Plan Nacional en riesgo la vida de los maestros”, comentó.

-¿Ya saben cuál va a ser la vacuna?

”No tenemos esa información, eso es competencia de la Secretaría de Salud, son ellos lo que están revisando con Bienestar; la información que tenemos es que va el refuerzo, así como lo anunció el Presidente de la República, el refuerzo va a seguir”.

Sobre las declaraciones que hizo el líder sobre la marca de la farmacéutica que no quieren que se les aplique el biológico CanSino, señaló que hasta que se sepa cuál vacuna será la que asigne Gobierno federal se sabrá cuál es realmente la opinión.

“En ese sentido no hay que alarmarnos, se entiende que pueda haber dudas, repito, no solamente sobre esa vacuna, hay gente que no se ha puesto esa vacuna, porque no cree en la vacunación y se respeta, a nadie se le obliga, ni se le va a obligar a que confíen en una vacuna, hacemos una promoción, pero no podemos obligar en ningún sentido”, comentó.

“Entendemos, no solamente en esta población, siempre se ha dado el debate en varias vacunas, no solamente en esta, y es parte del ambiente, de comentarios, de dichos”.

Destacó que lo que es real es que las escuelas están regresando a clases, y que se han controlado las cadenas de contagio, y puesto en práctica los protocolos, cuando se detecta que ha habido un caso de contagio.

“Por otro lado, lo que es real es que el nivel de contagio no es mayor en estadística del sector magisterio que en el resto de la población, que somos más los que tenemos otro tipo de vacunas”, dijo.

La inmunización al magisterio se llevó a cabo el pasado mes de mayo, a más de 80 mil docentes y administrativos se le aplicó la unidosis de la vacuna CanSino.