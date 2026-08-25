El Servicio Social Universitario despliega a más de 12 mil 900 brigadistas en proyectos de impacto social, convirtiendo sus conocimientos en acciones para la comunidad

Casi 13 mil jóvenes universitarios de las cuatro unidades regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) iniciaron hoy su servicio social en dependencias de los tres órdenes de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada y en la propia universidad.

La doctora Maricela Guadalupe Pérez Carrillo, directora general de Servicio Social, dirigió un mensaje a los ahora brigadistas que concluyeron el proceso completo de la convocatoria para la fase I del ciclo escolar 2026-2027.

“Quiero dar la bienvenida a nuestros más de 12 mil 900 jóvenes que realizan su servicio social y decirles que, desde la Dirección General de Servicio Social, los acompañaremos en todo el proceso. Pongan en alto su nombre y el de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual les brindó la oportunidad de formarse como futuros profesionistas. Los motivamos a no desistir hasta lograr su título profesional”, expresó.

Asimismo, recordó a los brigadistas que el servicio social es una práctica obligatoria y temporal que permite retribuir a la sociedad lo aprendido en las aulas, aplicar conocimientos teóricos para solucionar problemas reales y adquirir experiencia para la inserción laboral.

“Les recalcamos la importancia del servicio social y la gran oportunidad de crecimiento personal y profesional que representa, así como el desarrollo de valores como la responsabilidad y el compromiso social. Aunque enfrentan una etapa nueva que puede generar inquietud o incertidumbre, los jóvenes siempre coinciden en que el servicio social marca un ‘antes y un después’. Se trata de llevar a la comunidad el conocimiento adquirido en el aula y asumir un compromiso recíproco”, añadió.

Por otra parte, reconoció el trabajo conjunto realizado por las cuatro subdirecciones de servicio social, coordinadas por el doctor Édgar Amed Galaz Torres (Unidad Norte), el licenciado Diego Soberanes Bojórquez (Unidad Centro-Norte), la licenciada Ashanti Daniela Román León (Unidad Centro) y el doctor Víctor Arturo Ramírez Pérez (Unidad Sur).

“Ahí están los resultados del trabajo articulado en las cuatro unidades regionales: logramos la inscripción de más de 12 mil 900 jóvenes. Además, colaboramos estrechamente con la Unidad de Bienestar Universitario y la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, entidades que nos brindan un valioso apoyo para que las unidades receptoras nos conozcan y soliciten brigadistas que colaboren en sus proyectos”, sostuvo.

Al respecto, informó que en este ciclo se desarrollarán más de 1,800 proyectos de intervención en las unidades receptoras para que los brigadistas propongan soluciones a necesidades actuales.

Los brigadistas del área de la salud iniciaron su servicio social el pasado 1 de agosto de 2026 y culminarán el 31 de julio de 2027, mientras que los alumnos de las demás áreas del conocimiento comenzaron este lunes 24 de agosto y finalizarán el 27 de febrero de 2027.