El sinaloense Bosco de la Vega levanta la mano para dirigir el Consejo Coordinador Empresarial

El empresario mochiteco Bosco de la Vega es candidato para dirigir el Consejo Coordinador Empresarial, cuya presidencia será renovada el 2 de marzo.

El Consejo Coordinador Empresarial está compuesto por 14 socios, representa a más del 85 por ciento del PIB del País, y representa también a casi el 90 por ciento de la inversión en México, explicó Bosco de la Vega en entrevista con Noroeste.

Señaló que desde 1991 ha participado en diversas negociaciones comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y recientemente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Quiero seguir ayudando a la iniciativa privada que es a la que me debo, y creo que estoy preparado. Estudié, trabajé, y he estado pegado a ellos, entonces bueno es el momento de contribuir a un mejor sector privado y en eso estoy”, expuso.

El proyecto de propuestas de Bosco de la Vega contempla trabajar para que el sector privado aproveche mejor las oportunidades del contexto global y los tratados internacionales, así como por el conflicto que existe entre China y Estados Unidos.

“Sumado al Covid, sumado al encarecimiento de los fletes, al cierre de algunos puertos en el mundo, pues México se vuelve más interesante todavía para Norteamérica para hacer o fortalecer la cadena de suministro de bienes y servicios”, comentó el empresario.

Señaló que ante este conflicto México puede proveer lo que hace China.

“Se pueden venir muchas plantas que estaban en China a instalarse en México, generar más empleos, pagar mejores sueldos, capacitar mejor a nuestra gente, tener más ingresos, más consumo interno, que se volviera un círculo virtuoso, eso se puede hacer”, opinó de la Vega.

Mencionó que le gustaría incluir a todas las voces de la iniciativa privada para construir en unidad las prioridades de la agenda empresaria mexicana. Integrar a las empresas que no tienen voz o son las Pymes y Mipymes, y también las grandes empresas; además de trabajar con mujeres y con personas con discapacidad.

Añadió que proyecta dialogar mediante una tercera vía con los gobiernos y reinventar al CCE para institucionalizar sus cuerpos técnicos.

“Yo no soy ni el candidato de la confrontación, pero ni el candidato de la sumisión, entonces ¿qué busco yo? Lo que he hecho siempre, porque me ha tocado negociar desde hace muchos años, con respeto en la mesa siempre puestos trabajando el tema de que cuando hay problemas buscar los asesores de primera instancia, luego los estudios de datos duros pero también la firmeza, y también definir entre IP y gobierno con línea roja y de ahí tenemos que trabajar hombro con hombro”, expuso.

Las inscripciones para la presidencia del CCE cerraron el 31 de enero, el 28 de febrero concluirá el periodo de proselitismo, y el 2 de marzo será la elección. La entrega recepción iniciaría el 15 de marzo.

Bosco de la Vega es originario de Los Mochis, Ahome. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es productor de papa, trigo y maíz en Sinaloa y Sonora, además de ser empresario hotelero e inmobiliario.

“Necesitamos ser un sector privado que esté a la altura de las circunstancias y eso fue lo que me llamó: servir a mi País a través del sector empresarial”, dijo de la Vega.