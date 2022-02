El Sistema Anticorrupción en Sinaloa no funciona, dice la Diputada Cecilia Covarrubias

El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, SEMAES, no funciona y no es por huecos legales que haya para su actuar, sino porque los entes que la conforman y sus titulares no tienen voluntad de actuar para terminar con las malas prácticas, declaró la Diputada Presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias González.

“El Sistema Estatal y Municipal del Estado de Sinaloa no sirve para nada y yo no tengo miedo en decirlo, no sirve para nada y nunca ha servido, el Sistema Estatal y Municipal no sirve en Sinaloa y no sé si sirva en otro estado del País”, señaló la legisladora de Morena, presidenta de esa misma comisión en la 63 Legislatura.

De acuerdo con Covarrubias González el SEMAES lo conforman varios entes como la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, entre otros, los que consideró que no funcionan y por ende, tampoco el sistema.

“Si en lo individual no funcionan ¿crees que van a funcionar en combo? Tampoco, no funciona un Sistema Estatal Anticorrupción “, reiteró, por lo que dijo que es necesario manifestarlo cada vez que sea necesario y se puedan realizar cambios.

La legisladora señaló que la herramienta más poderosa es que la ciudadanía esté informada para que ejerza presión sobre funcionarios y funcionarias que no estén haciendo lo propio e inicien a trabajar o en otro caso que renuncien a sus cargos.

“Es prácticamente voluntad, nosotros, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, estamos trabajando en presentar una actividad tan interesante por parte de la comisión con la claridad de que el marco jurídico no hay que hacerle nada”, indicó, argumentando que el Sistema Anticorrupción no funciona por las personas que lo integran y su falta de voluntad, no por el marco jurídico.

Lo mínimo que merece la ciudadanía, aseguró, es que haya transparencia en el uso de recursos públicos, por lo que además celebró que el pasado lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitara en su conferencia de prensa semanera al Congreso de Sinaloa auditoría al fideicomiso del SNTE 53.

CPC

Los señalamientos anteriores surgieron ya que hay órganos integrantes del Sistema Anticorrupción que tienen vacantes desde hace años, los cuales se ha buscado integrar, pero no hay suficientes personas que se involucren.

Después de dos convocatorias que se declararon desiertas para la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, se realizará una nueva convocatoria con bases adecuadas de tal manera que pueda participar más ciudadanía, informó la Diputada de Morena.

“Son muy rigurosos los requisitos que se piden, son cargos honoríficos, entonces nosotros en la 64 desde que empezó hemos empujado que se lance una tercera y nueva convocatoria e incluso ya lo hicimos de manera formal, la comisión sesionó y lo solicitamos a la Jucopo “, informó.

Por lo que espera que sea la Junta de Coordinación Política del Congreso la que dé celeridad a la nueva convocatoria y recurra a todas las instancias para su difusión y se pueda encontrar a las personas que ocupen estos cargos.