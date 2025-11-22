El Teatro del Pueblo se convierte en una gran pista de baile

Culiacán, Sinaloa. Sábado 22 de noviembre de 2025.- Con música de cumbia y banda llenó de energía el Teatro del Pueblo de la Expo Ganadera Sinaloa 2025, que se transformó en una auténtica pista de baile con la presencia de miles de familias que asistieron para disfrutar del arranque artístico de esta edición.

La noche inició con la presentación de Los Sheles de Mazatlán, conocidos como los emperadores de la cumbia, una de las agrupaciones más esperadas de la cartelera musical. Su poder de convocatoria quedó demostrado desde los primeros minutos, cuando al saludo de “¿Cómo está Culiacán?” comenzaron los acordes de Los Vampiros, tema con el que abrieron su actuación.

Entre interacciones con el público y un ambiente de fiesta permanente, la agrupación recorrió sus mayores éxitos: El Botecito, El Riky Tiki, La Cumbia Acelerada, entre otros que hicieron cantar, bailar y disfrutar a todos los presentes.Los asistentes no sólo corearon cada melodía, sino que incluso aprovecharon para acercarse a sus artistas favoritos en distintos momentos de la presentación.

La actuación de Los Sheles transcurrió en un ambiente de alegría, emoción y convivencia familiar, características que han distinguido a esta agrupación mazatleca a lo largo de su trayectoria.

Previo a su participación, los integrantes sostuvieron un breve encuentro con medios de comunicación, donde compartieron sus próximos proyectos musicales, entre los que destacan nuevas colaboraciones con artistas reconocidos, reafirmando su compromiso por mantenerse vigentes y renovados.

LA EXPLOSIVA SONORA DINAMITA PONE A CANTAR Y BAILAR AL PÚBLICO

La fiesta musical del Teatro del Pueblo continuó con la energía inigualable de La Explosiva Sonora Dinamita, encargada de abrir oficialmente el programa artístico de esta edición.Con el tema El viejo del sombrerón, la agrupación marcó el inicio del baile que se extendió durante toda su presentación, seguida por éxitos como Mete y Saca, La Cadenita y otros clásicos que pusieron a todos a mover los pies.

Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando el público solicitó Escándalo, tema emblemático que desató una ovación generalizada.

Durante un encuentro con la prensa, los nueve integrantes destacaron la importancia de reactivar la Expo Ganadera Sinaloa 2025 y aprovecharon para felicitar a quienes impulsan esta coordinación entre la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y el Gobierno del Estado, por hacer posible este espacio tan esperado por las familias.

BANDA PUNTO MEDIO ENCIENDE EL ESCENARIO

La noche continuó con la presentación de Banda Punto Medio, que hizo retumbar el escenario con temas icónicos como El Sinaloense, Mi Gusto Es, Mi Ranchito Triste, La Bachata, entre muchos otros que forman parte del sentimiento musical de la región.

Desde su llegada al escenario, la banda logró conectar de inmediato con el público, que cantó y bailó cada uno de los temas.En entrevista, el líder de la agrupación, Daniel Villa, expresó que estos espacios son valiosos para la convivencia familiar y agradeció la invitación, destacando que la música es un impulso necesario para el ánimo y la unión de la comunidad.

PARA SABER

El sábado 22 de noviembre, el Teatro del Pueblo presentará a:

Los Dos de la S

Organización Z

Los de Valencia

Los Tíos

El espectáculo musical se desarrollará de 18:00 a 23:00 horas, con acceso incluido dentro del costo general de la Expo Ganadera Sinaloa 2025.