$!El terror regresó a Jesús María: militares se pelearon entre ellos e hicieron destrozos

JESÚS MARÍA, Culiacán._ El supuesto enfrentamiento que reportaron las fuerzas militares en el poblado de Jesús María, en la franja norte del municipio de Culiacán, fue entre ellos, por perseguir a una persona armada qué no es del pueblo, refutó el encargado del despacho de la sindicatura, Juan León Rodríguez.

“Aparte que la persona que venían siguiendo, no se le conoce en la comunidad, no es de aquí”, acusó León Rodríguez.

“Lo venían persiguiendo de alguna comunidad y esa persona no llegó más que a refugiarse, se metió a una casa, ahí se metieron los federales, los de la Guardia, los militares, no sé qué... amarraron a la señora que es de ahí, nada que ver, el que va huyendo no es de ahí, y al señor (de la casa) lo golpearon”.

La presencia, las acciones y los disparos crearon un ambiente de terror en el lugar que tiene el antecedente el pasado 5 de enero de 2023, cuando detuvieron en este mismo lugar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ambos presos en los Estados Unidos.

“No tuvieron contrincante, ellos se pelearon contra ellos mismos, el boludo los confundió, había un grupo ahí y les empezaron a disparar”, dijo León Rodríguez.