$!El Tetuán retoma pesca por la tarde tras salida del mar, en Navolato

La actividad pesquera en El Tetuán, Navolato, se normalizó durante la tarde de este domingo, luego de que durante las primeras horas del día se registrara salida del mar e inundaciones en algunas zonas del campo pesquero. De acuerdo con los reportes de la zona, los pescadores retomaron sus actividades durante la tarde, mientras que las afectaciones se mantienen principalmente en las partes bajas de los campos pesqueros ubicados en la zona centro.

Las lluvias registradas durante la noche del sábado y madrugada del domingo, asociadas a las condiciones generadas por la aproximación del huracán Polo, provocaron un incremento en el nivel del agua y la salida del mar en comunidades costeras de Navolato.



