$!El Tetuán retoma pesca por la tarde tras salida del mar, en Navolato

La actividad pesquera en El Tetuán, Navolato, se normalizó durante la tarde de este domingo, luego de que durante las primeras horas del día se registrara salida del mar e inundaciones en algunas zonas del campo pesquero.
De acuerdo con los reportes de la zona, los pescadores retomaron sus actividades durante la tarde, mientras que las afectaciones se mantienen principalmente en las partes bajas de los campos pesqueros ubicados en la zona centro.
Las lluvias registradas durante la noche del sábado y madrugada del domingo, asociadas a las condiciones generadas por la aproximación del huracán Polo, provocaron un incremento en el nivel del agua y la salida del mar en comunidades costeras de Navolato.
Durante la mañana también se reportaron afectaciones en Altata, Las Aguamitas, Dautillos y Yameto, donde habitantes señalaron presencia de agua en distintos sectores.
En El Tetuán, la actividad pesquera pudo reanudarse por la tarde, aunque permanecen zonas bajas con acumulación de agua.
Hasta el momento, las afectaciones reportadas se concentran en sectores bajos de los campos pesqueros, mientras continúan los recorridos y la vigilancia en las comunidades costeras.