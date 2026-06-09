‘El triunfo en Coahuila puede repetirse en Sinaloa’: dirigente del PRI estatal

Desde la dirigencia estatal del PRI en Sinaloa celebraron los resultados obtenidos por el partido en las elecciones de Coahuila, donde logró ganar las 16 diputaciones locales.

El dirigente estatal del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, comentó que el triunfo en Coahuila se debe a que el partido está recuperando la confianza y el respaldo de la ciudadanía ante las condiciones y acciones del Gobierno actual.

“Vemos como el PRI va en ascendente cada mes y vemos el claro declive que tiene Morena, vemos como va creciendo el PRI lo que dice que estaremos pasando próximamente en unos meses arriba de las encuestas” expresó.

Respecto a las denuncias presentadas por Morena en Coahuila, en las que acusa al PRI de presunta compra de votos, el líder priista descartó que se hayan registrado malas prácticas durante la jornada electoral.

Señaló que estas acusaciones obedecen a que Morena no ha sabido aceptar la derrota.

“Lo que siempre ha hecho Morena y lo que mejor sabe hacer es tratar de querer confundir a la ciudadanía, pero sobre todo ser un pésimo perdedor” señaló.

Esta situación cobra relevancia debido a que en Sinaloa, durante el proceso electoral de 2021, fue el PRI quien denunció irregularidades por parte de Morena cuando Rubén Rocha Moya fue electo Gobernador.

En aquel entonces, se reportaron presuntos robos de urnas, casillas y hasta secuestros de candidatos.

Ahora es Morena quien realiza señalamientos en Coahuila; sin embargo, el PRI sostiene que se trató de una elección limpia y transparente.



Rumbo al 2027

Sobre las expectativas para el próximo proceso electoral, el dirigente afirmó que el PRI tiene la certeza de que en Sinaloa podría repetirse un escenario similar donde la ciudadanía opta por votar por el partido, ya que, aseguró, existe un creciente descontento ciudadano por temas como la seguridad y el desempeño del gobierno estatal encabezado por Morena.

Asimismo, hizo un llamado a construir alianzas con otros partidos políticos, entre ellos Movimiento Ciudadano, el PAN y el PAS, con el objetivo de conformar una coalición rumbo a las elecciones de 2027.

César Emiliano Gerardo Lugo señaló que para finales de este año podría darse a conocer quién será el candidato o candidata del PRI a la Gubernatura de Sinaloa para el proceso electoral de 2027.