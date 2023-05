La reunión de productores agrícolas de Sinaloa con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, será el viernes, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La reunión, que fue pactada desde el pasado 8 de mayo, fue suspendida el sábado ante las manifestaciones de productores que mantenían tomadas las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán.

Este lunes las instalaciones de Pemex fueron liberadas, y con ello se restableció la promesa de la reunión.

Rocha Moya informó que estará presente en el encuentro pactado para este viernes, acompañado de 10 productores agrícolas elegidos por el gremio para su representación.

El Gobernador habría llamado a los productores a realizar sus planteamientos ante la Federación, sin temor a ser rechazados.

“Vayan y propongan lo que ustedes quieran. No den por hecho el supuesto por averiguado, no den por hecho que hay cosas que les van a decir que no, todo planteenlas: su modelo, su idea, todo, para que en todo caso lo tenga el Secretario para que les dé una respuesta y otras seguramente dirá ‘voy a consultarlo”, expuso

El lunes el Gobernador reveló que existían denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de los productores agrícolas sinaloenses por los delitos relacionados a la toma de Pemex. Las denuncias fueron presentadas por la propia empresa.

Rocha Moya agregó que le sugirió a los productores llevar la petición a López Hernández de ser apoyados con lo relacionado a las denuncias para no ser castigados penalmente.

“Él (Adán Augusto López Hernández) no puede retirar las denuncias, porque aun cuando se las retire son de oficio, ¿podrá hacer algo?, sí, porque es el Secretario de Gobernación, podrá ofrecer alguna alternativa”, expresó.

Precisó que no será posible retirar las denuncias, pero podría buscarse la manera de atenuar lo consecuente a las mismas.

“Pemex es una empresa y tiene su estructura jurídica, están obligados a actuar y ya lo hicieron”, dijo.

“En la FGR si reciben una denuncia tienen que darle curso, ellos tienen revisión y tienen Auditoría, sin embargo, habrá manera de que busquen atenuar cosas”.