‘El voto de abstención fue una instrucción nacional’: diputados del PAN en Sinaloa

Luego de que el dirigente del PAN Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, desconociera a los diputados panistas Roxana Rubio Valdez y Jorge González Flores por abstenerse en la votación para elegir a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina de Sinaloa, la coordinadora de la bancada justificó su acción.

Rubio Valdez comentó que la decisión fue tomada a nivel nacional.

Explicó que el día de la sesión extraordinaria en la que fue elegida la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, sostuvieron una comunicación directa con la dirigencia estatal y nacional del partido, en la que se les indicó mantener una postura de abstención.

“Nosotros tuvimos comunicación, no nos mandamos solos, nos dieron el fundamento de porque diéramos la abstención” expresó.

González Flores señaló que la decisión también obedeció a que no estaban de acuerdo con el proceso, pues no hubo tiempo suficiente para proponer perfiles, por lo que consideraron que la mejor opción era abstenerse.

Respecto a las declaraciones de Ortiz Hernández, quien afirmó que existía una instrucción para votar en contra, Rubio Valdez desmintió esa versión y aseguró que nunca hubo una indicación en ese sentido.

“Quiero mandarle un mensaje y es que el dirigente miente, no sabemos por qué dijo eso, yo tengo una buena comunicación con la dirigencia estatal y nacional”, aclaró.

Ambos diputados coincidieron en que la postura de abstención respondió a instrucciones de la dirigencia nacional del PAN y adelantaron que votarán en contra cuando se trate de temas de interés local como seguridad, salud y otros asuntos prioritarios para Sinaloa.