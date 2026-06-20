Eldorado enfrenta limitaciones por bajo presupuesto, advierte Alcalde

El Presidente Municipal de Eldorado, Faustino Torres Núñez, reconoció que el municipio enfrenta dificultades importantes debido a su bajo presupuesto y a los rezagos en infraestructura, propios de una administración de reciente creación.

Torres Núñez explicó que actualmente el municipio trabaja con un presupuesto de 145 millones de pesos, una cifra que, dijo, resulta insuficiente para atender todas las necesidades de la población.

Recordó que el año anterior ejercieron 119 millones de pesos, por lo que ha habido un incremento, aunque todavía limitado frente a los problemas acumulados.

“El año pasado trabajamos con 119 millones de pesos. De ahí nace precisamente los problemas de atención a la ciudadanía de resolver rezagos históricos que tenemos para generar bienestar”, señaló.

El Alcalde señaló que Eldorado es uno de los municipios con menor presupuesto en el estado, lo que complica la atención de servicios básicos.

Entre las principales problemáticas, mencionó la falta de infraestructura carretera, pavimentación y mejoras en comunidades y comisarías.

Indicó que estos rezagos no son nuevos, sino problemas históricos que ahora deben atender como municipio recién creado.

“... las principales problemas que tenemos son la infraestructura, la cuestión de crear infraestructura carretera, pavimentación, darle el ordenamiento y la atención a nuestras comisarías, a nuestros pueblos”, dijo.

Sin embargo, aseguró que su administración ha logrado organizar el gasto corriente para mantener en funcionamiento los servicios básicos.

“Hemos organizado el gasto público, el gasto corriente y esto nos ha permitido este poder atender a nuestra ciudadanía”, aseguró.

En el tema financiero, explicó que la ley establece que los municipios de reciente creación deben operar varios años con presupuestos bajos, ya que no cuentan con historial suficiente para una reasignación mayor de recursos.

Criticó este esquema al considerar que debería ser al revés, ya que los municipios nuevos nacen sin infraestructura y con muchas necesidades.

“Yo siempre he dicho que esto debería ser al revés, ¿por qué? Porque nosotros como municipios nacientes, pues nacemos carentes de todo y por lógica estamos naciendo y necesitamos crear infraestructura, atención a la salud, atención a la educación, atención a todos nuestros en todos los rubros”.

Además, descartó recurrir a créditos como actualmente lo hizo el municipio de Elota, ya que, afirmó, no sería correcto iniciar con compromisos financieros de ese tipo.

Señaló que la estrategia del municipio será gestionar programas federales para ampliar los recursos disponibles, aunque reconoció que, por ser un municipio nuevo, aún no tiene acceso completo a todos los apoyos.

“Nosotros estamos conscientes de que como municipio naciente no debemos de endeudarnos”.

“El hecho de que seamos municipios nacientes no tenemos los derechos completos para ser atendidos con el gobierno federal en todos en todos aquellos programas federales que debieran o que tienen otros municipios por tener precisamente la antigüedad, la historia que ya tienen”, indicó.