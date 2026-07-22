Eldorado inicia gestiones para incorporarse al programa Vivienda para el Bienestar

El Gobierno de Sinaloa inició las gestiones para que el municipio de Eldorado se incorpore al programa Vivienda para el Bienestar, con el arranque de los trabajos para definir el terreno donde se desarrollaría el proyecto y elaborar un diagnóstico sobre el rezago habitacional.

Durante una reunión entre el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, y el Alcalde de Eldorado, Faustino Torres Núñez, se acordó integrar una mesa de trabajo que establecerá la ubicación del predio que, de concretarse el proyecto, sería utilizado por la Comisión Nacional de Vivienda para construir las viviendas.

Barrón Aguayo explicó que el primer paso consiste en contar con un terreno que reúna las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, además de identificar cuántas personas requieren una vivienda para dimensionar la demanda.

El funcionario indicó que el programa busca beneficiar a personas que nunca hayan tenido una propiedad a su nombre, perciban entre uno y dos salarios mínimos y no sean derechohabientes de instituciones de vivienda.

El Alcalde Faustino Torres informó que el Ayuntamiento cuenta de manera preliminar con un terreno de alrededor de 1.2 hectáreas donado por el Ejido de Eldorado, aunque precisó que aún deben realizarse los trámites correspondientes debido a que se trata de un predio de uso común.

El director de Vivienda y Desarrollo Urbano de Sebides, Daniel Gámez, señaló que el proyecto es factible y que resta concretar el cambio de uso de suelo en coordinación con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.

Como parte de los acuerdos, Sebides realizará un levantamiento para identificar el número de habitantes que requieren una vivienda, con el propósito de orientar el proyecto hacia la población con mayor rezago habitacional.

De concretarse, las viviendas en Eldorado seguirían el modelo que actualmente se construye en Culiacán, con desarrollos verticales que incluirían áreas verdes, estacionamiento, servicios básicos y un esquema de precios accesibles, informó la dependencia estatal.