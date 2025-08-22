$!Eldorado invita a celebrar su primer Grito de Independencia como municipio

El Ayuntamiento de Eldorado prepara una serie de actividades para conmemorar el aniversario de la Independencia de México, en lo que será la primera edición organizada como municipio.

Los principales atractivos serán conciertos de la Banda Zárape y La Sonora Dinamita para la noche del Grito, a partir de las 23:30 horas, en el Palacio Municipal.

Los eventos iniciarán el 13 de septiembre con un acto conmemorativo al Día de los Niños Héroes y cerrarán el 16 de septiembre con un desfile.

“Aquí no hay duda ni tampoco pretexto de ninguna índole; ya no podemos, porque no debemos, echarle la culpa a Culiacán. Somos municipio y como tal es nuestra responsabilidad sacar esto de la mejor manera, y el esfuerzo que estamos haciendo es muy loable”, expresó el Alcalde de Eldorado, Faustino Torres Núñez.

“Estamos rompiendo, aunque se escuche grotesca la palabra, con una tradición o con tradiciones que crean indiscutiblemente nuestros pueblos y gobiernos. Que no se nos olvide nunca que nuestro origen es con la Hacienda de Redo y que venimos de una sindicatura que creó con ciencia e historia, pero además con una tradición”.