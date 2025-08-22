$!Eldorado invita a celebrar su primer Grito de Independencia como municipio

El Ayuntamiento de Eldorado prepara una serie de actividades para conmemorar el aniversario de la Independencia de México, en lo que será la primera edición organizada como municipio.
Los principales atractivos serán conciertos de la Banda Zárape y La Sonora Dinamita para la noche del Grito, a partir de las 23:30 horas, en el Palacio Municipal.
Los eventos iniciarán el 13 de septiembre con un acto conmemorativo al Día de los Niños Héroes y cerrarán el 16 de septiembre con un desfile.
“Aquí no hay duda ni tampoco pretexto de ninguna índole; ya no podemos, porque no debemos, echarle la culpa a Culiacán. Somos municipio y como tal es nuestra responsabilidad sacar esto de la mejor manera, y el esfuerzo que estamos haciendo es muy loable”, expresó el Alcalde de Eldorado, Faustino Torres Núñez.
“Estamos rompiendo, aunque se escuche grotesca la palabra, con una tradición o con tradiciones que crean indiscutiblemente nuestros pueblos y gobiernos. Que no se nos olvide nunca que nuestro origen es con la Hacienda de Redo y que venimos de una sindicatura que creó con ciencia e historia, pero además con una tradición”.
El Alcalde informó que el escenario para toda la agenda de actividades será el nuevo Palacio Municipal de Eldorado.
“Se van a hacer aquí todos los eventos culturales, el Grito de Independencia y todos los juegos, toda la fiesta, porque esto es lo que queremos, armonizar a todos nuestros pueblos con una gran fiesta que tiene la inclusión como eje principal”.
Torres Núñez aseguró que el municipio se ha mantenido sin brotes de violencia en los últimos meses, en contraste con otras zonas de Sinaloa donde azota una crisis de seguridad, de ahí que tengan la confianza para planear este evento.
En ese sentido, expresó que el Gobierno local apuesta a que esta paz se mantendrá y podrán celebrar su primer Grito de Independencia como municipio.
“Nosotros deseamos que esta tranquilidad que hemos estado viviendo estos últimos meses en todo nuestro municipio y sus alrededores, si esto prevalece de la misma manera, nosotros decimos que vamos a tener unas fiestas patrias muy bien concurridas, y por eso es que nos atrevemos a organizarlo de esta manera y con esta gran magnitud”, manifestó.
“Le estamos apostando a que va a haber tranquilidad, va a haber estos escenarios de tranquilidad que hemos vivido estos meses, y con eso nos quedamos”.