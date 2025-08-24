Eldorado lanza convocatoria para conformar su Policía Municipal

El municipio de Eldorado abrió la convocatoria para integrar la primera generación de policías municipales y de tránsito que conformarán su Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Tras su municipalización en noviembre de 2024, la seguridad del municipio es resguardada por 12 agentes de la Policía Estatal Preventiva y tres elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán.

Para esta primera generación abrirán 25 espacios, los cuales recibirán un sueldo bruto de 20 mil pesos al mes, seguro de vida y seguridad social.

Las inscripciones las recibirán en las oficinas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ubicadas entre calles Independencia y Morelos, de 8:00 a 15:00 horas.

Quienes deseen integrarse deberán presentar su certificado de bachillerato concluido y quienes hayan pertenecido a alguna institución gubernamental deberán presentar su baja positiva.

Jesús Ulises Niebla Gaxiola, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, indicó que pueden participar personas de Eldorado, de municipios cercanos o de otros estados, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

“Que la percepción de la sociedad para la policía, cambie y que nos ayude a dar un buen servicio, el servicio que se merece la ciudadanía.

“Estamos convocando a 25 plazas que se van a abrir en el municipio, entre ellas, ya elegiríamos tanto, policías municipales como de tránsito”, indicó.

El secretario del Ayuntamiento, Martín Noriega Salazar, señaló que buscan conformar una generación de policías con formación y disciplina.

“Que sea una nueva generación élite, de calidad y sobre todo de humanidad. Que se pongan bien la camisa, esa es la invitación, y sobre todo que le pongan humildad al trabajo, que cambien la ideología que tenemos de los policías” apuntó.