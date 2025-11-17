$!Eldorado retira 30 armas de manera voluntaria

Con el retiro 30 armas de fuego de los hogares, concluyó el “Desarme Voluntario Sinaloa 2025” que se realizó por primera vez en el municipio de Eldorado.
Las familias de Eldorado se sumaron por primera vez a este programa de canje, con la entrega de armas voluntaria y anónima entre el 10 y el 14 de noviembre.
Gracias a la participación de Eldorado, el Desarme Voluntario ha logrado alcanzar el 94 por ciento de la meta de canjes para este año.
La titular del Centro Estatal de Prevención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Thania Karina Parra, informó que la participación ciudadana en este nuevo municipio superó las expectativas.
Eldorado proyectó una meta de 20 armas, pero logró registrar 30, rebasando así su objetivo a lo que Parra destacó el compromiso de la comunidad en la implementación de este programa.
Para difundir la iniciativa y generar interés, el SESESP compartieron volantes y se hicieron recorridos en colonias, resaltando la importancia de sacar las armas de fuego de los hogares para prevenir riesgos y accidentes.
Al final de la jornada tenían 17 municipios visitados en lo que va del año y como resultado de la participación voluntaria de la ciudadanía, se ha logrado la destrucción de 893 armas de fuego y explosivos referente a la meta de canjes para el año es de 950 armas.
Aún falta la instalación del programa en los municipios de Navolato, Badiraguato y Culiacán, por lo que se invita a la población interesada a atender el llamado a participar por el bienestar familiar.