$!Eldorado retira 30 armas de manera voluntaria

Con el retiro 30 armas de fuego de los hogares, concluyó el “Desarme Voluntario Sinaloa 2025” que se realizó por primera vez en el municipio de Eldorado.

Las familias de Eldorado se sumaron por primera vez a este programa de canje, con la entrega de armas voluntaria y anónima entre el 10 y el 14 de noviembre.

Gracias a la participación de Eldorado, el Desarme Voluntario ha logrado alcanzar el 94 por ciento de la meta de canjes para este año.

La titular del Centro Estatal de Prevención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Thania Karina Parra, informó que la participación ciudadana en este nuevo municipio superó las expectativas.