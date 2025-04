Elección de la Rectoría se dio en la autonomía de la UAS: Feliciano Castro

El proceso de elección para la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa se dio con base en la autonomía de la cual dispone esta institución, aseguró el Secretario General del Gobierno del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.

Afirmó que esta elección dio el poder a la comunidad universitaria para elegir a sus autoridades con plena libertad.

”El proceso de elección de la autoridad universitaria le corresponde a los universitarios. Lo que cabe destacar aquí es que gracias a la reforma que se hizo se abrió la posibilidad, con la nueva Ley Orgánica, que sea la comunidad universitaria quien elija al Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como también se dio en la Universidad Autónoma de Occidente”.

”Es un proceso que se da en el marco de la autonomía universitaria. De nuestra parte nuestro respeto irrestricto a la comunidad universitaria”, declaró.

Castro Meléndrez fue el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa durante la 64 Legislatura, misma que concretó una reforma a la Ley Orgánica de la UAS en septiembre del 2024, cuyos principales ejes consistieron en democratizar a la institución rosalina.

El dictamen para reformar la legislación universitaria contemplaba erradicar la posibilidad de reelección para la Rectoría, sin embargo, el Diputado de Morena José Manuel Luque Rojas presentó reservas, y con ello se mantuvo la reelección.

”Una reforma, cuando va a afectar a una persona no tiene efectos retroactivos, y la Ley Orgánica de la UAS, la que se reformó, contempla en aquel entonces la reelección, por tanto es un derecho que el actual Rector tenía ya hipotéticamente estaba establecido y podía participar en la reelección. No podía hacerse una reforma que estableciera la no reelección”.

”Conceptualmente por supuesto que nosotros compartimos la no reelección, pero en este caso tenía que respetarse porque era un derecho ya ganado, por decirlo así, con una legislación anterior”, apuntó Castro Meléndrez, ahora como Secretario de Gobierno.

Como Diputado local, Feliciano Castro acusó que la universidad había sido utilizada por el Partido Sinaloense, fundado por el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, a través de un esquema universidad-partido.

”Nuestras consideraciones en aquel entonces, las consideramos correctas, y por supuesto que la caracterización que hicimos de la universidad en aquellos momentos lo seguimos considerando como correctas para aquella caracterización que hicimos”.

”Creo que la reforma a la Ley Orgánica es un proceso correcto, estoy convencido que el voto de la comunidad universitaria es la que estará al mando de las definiciones de nombramiento de las autoridades, tanto del Rector o Rectora, directoras o directores de unidades académicas, esa es la ruta, sin duda alguna”, consideró Feliciano Castro.

Respecto al triunfo de Jesús Madueña Molina en la contienda para la Rectoría de la UAS en el periodo 2025-2029, aseguró que mantendrán una relación institucional con la casa de estudios.

”La relación entre Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa, como cualquier otra institución universitaria con autonomía sería sin duda una relación institucional”.

”Una relación institucional de reconocimiento, de respeto. Nosotros le apostamos a que la universidad día con día se consolide”, concluyó.