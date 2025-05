Elección judicial tendrá, a lo mucho, 5% de participación: Sergio Torres

La elección por cargos del Poder Judicial este 1 junio tendrá, en el mejor de los casos, una participación ciudadana del cinco por ciento, declaró el Diputado local Sergio Torres Félix.

La falta de planeación y organización del proceso para elegir a funcionarios del Poder Judicial provoca que la ciudadanía no esté ni interesada ni enterada de cómo ir a votar, aseguró el Legislador.

Apuntó que ni siquiera las propias autoridades organizadoras de las elecciones tienen certeza de cómo será el proceso.

”Va a salir a votar, cuando mucho, nosotros lo hemos vaticinado, máximo el cinco por ciento de la población. En el propio INE hay un reconocimiento de que esto no está bien, de que se hizo al cuarto para las 12, que no se planeó, que no hay los recursos suficientes”.

”Mucha gente por eso no va a ir a votar, porque no saben ni qué van a ir a hacer, no saben cómo van a votar. Si cuando hay elecciones tradicionales donde la gente está más empapada, más familiarizadas, muchos batallan, ahorita con nombres, con colores, muchas situaciones que eso también está inhibiendo a la gente”, dijo.

Entre los riesgos que señaló para estas elecciones, es el temor ciudadano por salir a votar en medio de una crisis de seguridad generalizada en Sinaloa desde septiembre del 2024.

Aunado a eso, advirtió que la complejidad del proceso de votación lo hará más tardado, y propiciará que se saturen las urnas.

”La votación va a ser sumamente baja, obviamente que se corre el riesgo, y lo digo con tristeza pero va a suceder, se van a llenar urnas”.

”Esto, para mí y para MC es un retroceso en la vida democrática de nuestro País”.

Refirió que estos comicios servirán como práctica en Sinaloa, en donde solo se elegirán cargos del Poder Judicial de la Federación, de cara a la elección para el Poder Judicial del Estado a celebrarse en 2027.

”Se tiene y que esto sirva como conejillo de indias, esta elección, para ver en qué se puede perfeccionar, que seguramente será en muchas vertientes”.

”Para el [20)27 hay que irse preparando y obviamente mucho en el tema presupuestal, en el tema de recursos y en el tema de una campaña de mayor socialización, de una mayor organización, y creo que se debe involucrar más al ciudadano”, comentó Torres Félix.