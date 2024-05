Lo que es bueno para México debe ser bueno para los Estados Unidos y viceversa, consideró la directora del departamento de Mexican American Studies, de la Universidad de Arizona, Anna Ochoa, es por ello, que los mexicanos que viven en el país vecino tienen gran interés en las elecciones de México, debido a que allá también habrá elecciones en 2024.

“Pasa una cosa muy interesante, que cuando hay elecciones en los Estados Unidos, incrementa el interés por las elecciones mexicanas. Hay un estudio por Pew Research, que muestra que es bueno que un público se interese en las políticas públicas de su País”.

“Hay otra investigación por Pew Research que también muestra que de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, muchos no tienen interés en la política porque tienen la experiencia de que como ciudadanos en México, su voto no contaba bien o ganaba otro partido que no les interesaba”.

Referente al tema, expresó su preocupación ante la alta posibilidad de que el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump sea reelecto, puesto que ha demostrado que su Gobierno representa una ola de derecha extrema, que acompaña el racismo y la xenofobia.

Mencionó que para Estados Unidos lo más fácil ha sido echarle la culpa a los migrantes por el tráfico de drogas y personas, siendo que dichas problemáticas son más complejas que eso, ya que involucra el consumo de drogas de los estadounidenses.

En cuanto a la llegada del nearshoring, refirió que se trata de palabras de cosas que ya existen, pero que se trata de una manera de dañar los derechos de los trabajadores, ya que al salir de Estados Unidos las empresas atienden a las leyes de países que pueden tener menos derechos o hay menos responsabilidades fiscales.

El nearshoring se refiere a la relocalización de empresas para acercarse su mercado destino, busca reducir los costos de transporte, las diferencias en zona horaria y los costos de producción del nuevo país receptor, un fenómeno que tiene sus orígenes en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, a partir del 2016.