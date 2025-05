$!Elegir a las autoridades judiciales trasciende, porque impacta la vida social: José Luis Macías

- ¿Es viable la elección de magistrados por medio del voto popular?

- Quizá, no lo sé, el tiempo lo dirá, no era tan rápida la reforma pero sí era necesaria porque la percepción de la gente no es la mejor para el Poder Judicial y entonces por eso habría que cambiar todo ese tipo de sistema.



“Ahora, la democratización de la justicia, es decir, que las personas ciudadanas podamos votar y elegir a nuestras autoridades, nos da la posibilidad de recriminarles con un juicio de valor, con algo moralmente hablando, por eso hace que los jueces busquemos, o los juzgadores busquemos, el voto de las personas y que nos comprometamos a hacer algo por el bien no solo de nosotros en la carrera judicial, no solo hacer las cosas bien como decíamos, sino también el tacto hacia fuera la percepción de la gente. Es trascendente porque parecería que no era lo mejor en otros años”, apuntó.



- ¿Considera que elegidos por voto popular se van a terminar los actos de corrupción?

- No creo que sea necesariamente una forma de acabar con eso. No es así porque es todo un sistema, todo funciona de alguna manera durante un procedimiento, entonces si la gente cree que solo por cambiar el modelo va a hacer milagros, no es así. Hay formas de trabajar, hay cosas que se vienen haciendo muy bien en el cuerpo judicial y las que no se hagan también bueno pues corregirlas.



“La elección permite ahora que la gente conozca a quienes van a hacer las autoridades porque en la carrera judicial, a pesar de ser algo muy elocuente si tú estás calificado puedas avanzar o no eso pasó en la mayoría de nosotros, pues es evidente que no solo debes de estar calificado, sino además tener que rendir cuentas a la ciudadanía en general por eso ese modelo permite esa posibilidad de la gente que ahora te cheque, te pueda revisar desde otro punto de vista entonces para mí es sano, es bueno”, señaló.

En 2025, México celebrará por primera vez elecciones federales para funcionarios judiciales. El 1 de junio se votará por 464 magistrados de tribunales de circuito, 386 jueces federales, 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte, 3 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 2 magistraturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 1 de junio, José Luis Macías aparecerá en la boleta rosa de la elección federal de personas juzgadoras, bajo la planilla 09.