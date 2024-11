Elemento de la Fiscalía de Sinaloa detenido con auto robado no enfrentará este delito ante un Juez

El empleado de la Fiscalía General del Estado que fue detenido por conducir un vehículo robado no enfrentará el delito ante un juez.

El Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, señaló que la aseguradora que cubría el robo del vehículo no presentó denuncia, por lo que el identificado como Coordinador de Análisis Táctico no enfrentará el delito.

“Por lo que corresponde al vehículo con reporte de robo, la aseguradora no quiso poner denuncia, entonces, esa situación del elemento que está próximo a ponerse al juez de control con una situación pues delito... supuesto delito... presunto delito de robo de vehículo, si no hay denuncia, creo que de todos es conocido, no procede”, detalló el Secretario de Seguridad.

“Caso como ese otros muchos han sucedido. Caso como ese no son denunciados algunos, entonces, esto conlleva a mi petición y rectificarles ese apoyo que requerimos, es decir hacer equipo, hacer el trabajo de grupos, hacer el trabajo de conjunto para obtener mejores resultados”.

El sábado 9 de noviembre fue detenido Luis Alberto P, identificado como Coordinador de Análisis Táctico, en la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario fue detenido tras una persecución con la Guardia Nacional en la que incluso circuló en sentido contrario por la avenida Álvaro Obregón.

Si bien el funcionario no enfrentará el delito de robo, sí enfrenta delitos relacionados a la portación de armas que traía consigo y de una unidad de radio propiedad de la FGE.