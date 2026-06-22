$!Elementos federales refuerzan seguridad en hospitales del IMSS de Culiacán con nuevos controles de acceso

Elementos de la Policía Federal resguardan los accesos de dos clínicas del IMSS en Culiacán, luego de que se anunciara el reforzamiento de las medidas de seguridad como parte de una estrategia para evitar aglomeraciones y garantizar el orden dentro de las instalaciones. En el Hospital Regional No. 1 y en la Clínica No. 35 se han implementado diversas disposiciones. La entrada principal está destinada exclusivamente a derechohabientes con cita médica, mientras que otro acceso funciona únicamente como salida. Asimismo, el acceso lateral permanece habilitado para personas con discapacidad. Estas medidas buscan agilizar el flujo de usuarios, mejorar el control de acceso y fortalecer la seguridad en ambos centros médicos. Durante un recorrido realizado por Noroeste, se constató que las medidas ya se encuentran en operación, con personal de seguridad solicitando el carnet de citas y realizando revisiones rápidas de bolsas y mochilas a quienes ingresan al hospital.

Las acciones han generado opiniones divididas entre los usuarios de las unidades médicas. Algunos derechohabientes manifestaron su respaldo a los nuevos controles al considerar que contribuyen a mantener el orden y la seguridad dentro de las instalaciones. “Es un orden en el aspecto del cuidado más que nada y de la seguridad de esta institución, eso les puedo decir y yo sé que va a ser para bien, todo va a ser para bien”, expresó una usuaria. Sin embargo, otros ciudadanos señalaron que las medidas han generado mayores tiempos de espera y dificultades para ingresar al hospital. “Estaba mejor antes porque teníamos más libertad y se están poniendo muy estrictos, para mí estaba mejor antes”, comentó un usuario. “Sí me esculcaron, pero sí pude pasar porque traía los papeles, pero es la misma, el robo está adentro”, señaló. También hubo quienes consideraron positiva la revisión en los accesos, aunque expresaron preocupación por las restricciones para el ingreso de acompañantes, particularmente en el área de Urgencias. “Aquí están bien, pero allá en urgencias es muy difícil para quienes tienen enfermos y no los dejan entrar, y cuando los ocupan quién sabe cómo le harán”, manifestó una ciudadana. Otros usuarios señalaron que esperan que las medidas realmente contribuyan a mejorar la seguridad en las instalaciones.