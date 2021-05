“Estamos aquí manifestándonos, cerrando las calles de la ciudad de Culiacán, es para que la gente, la ciudad de Culiacán y los candidatos, y todo político que nos escuche, ¿cuáles son nuestros reclamos? Son dos: es el pago de las liquidaciones por la prima de antigüedad de los policías, hay compañeros que tienen tres, cuatro, cinco años y no se nos ha pagado”, explicó Roberto, quien sirvió por 27 años en la fuerza.

También exhibieron cartulinas fluorescentes con leyendas manuscritas en la que culpaban al Presidente Municipal con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, de haber dado la orden de no pagar el recurso pendiente, pese a que la semana pasada habían negociado y logrado el pago.

“... pero una sola llamada del candidato a Presidente Municipal, Estrada Ferreiro, bastó para que dijera ‘no, que no se les pague nada’, como que ya es un asunto personal de este señor con los policías”, expresó Roberto.

Después de una denuncia ciudadana, que mostraba el vehículo de Estrada Ferreiro estacionado en las afueras del Palacio Municipal estando ya con licencia de Presidente Municipal, el candidato señaló que su presencia se debió a que tenía pendientes qué resolver. Sin embargo, funcionarios y otros testigos han insistido en que su presencia en el Palacio Municipal es más constante.

“... con nosotros sí quiere aplicar la austeridad, descontándonos dinero, para pagarle a otros, esos son los reclamos por lo que nosotros estamos parados aquí, y vamos a continuar hasta que nos liquide el total a todos los compañeros que nos estamos manifestando, aquí no hay medias tintas, no le va a pagar a unos o a otros, nos va a pagar a todos, de lo contrario, no va a haber ningún arreglo”, agregó Roberto.

El bloqueó provocó un caos vial que dificultó el tránsito en el corazón del primer cuadro de la ciudad, porque los camiones urbanos tuvieron que tomar rutas alternas, como la Calle Ruperto L. Paliza; la fila de autos se arremolinó en las inmediaciones del puente Miguel Hidalgo, que corre de norte a sur, a unos 500 metros del lugar del bloqueo.

Por esto, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desplegó un operativo para evitar el colapso en la principal arteria de la ciudad y el Centro, y bloqueó, con vehículos oficiales y conos naranjas preventivos, la vialidad en las calles Antonio Rosales, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, y desde la calle Paliza.

“Lo que estamos haciendo con la unidad de vialidad es darle fluidez al tránsito, se está buscando la manera en que siga la circulación, para no afectar tanto a la ciudadanía, ya se tiene implementado este operativo para este tipo de manifestaciones, sabemos que una forma de la manifestación es tapar la Obregón, ya tenemos un circuito que ya estamos dándole el paso a todo los ciudadanos”, explicó el capitán Óscar Guinto Marmolejo, que estaba presente con su equipo en el acceso principal al Palacio Municipal.

Se le preguntó directamente si el grupo de manifestantes, por ser policías municipales jubilados, habían buscando tener contacto o apoyo suyo para la causa.

“No, es que realmente con la autoridad de la Secretaría no tiene nada qué ver”, dijo.

Las acciones de protesta comenzaron la semana pasada con una manifestación y luego un bloqueo al acceso del Palacio Municipal, en donde también ahí tuvo que intervenir un grupo especial de la Policía Municipal que rodeó el Ayuntamiento.