Elevan tarifas de peaje en la Autopista Benito Juárez para 2026

Las tarifas de peaje de la Autopista Benito Juárez registraron un incremento para el ejercicio 2026, con ajustes que impactan a todos los tipos de vehículos que circulan por esta vía de cuota, desde motocicletas hasta unidades de carga pesada.

De acuerdo con el nuevo tabulador, el cobro para automóviles se fijó en 101 pesos, cuando anteriormente era de 97 pesos.

En el caso de las motocicletas, el peaje pasó de 47 a 49 pesos, mientras que el automóvil con remolque aumentó de 157 a 163 pesos.

Los incrementos también alcanzaron al transporte de pasajeros y de carga.

Para las unidades de dos ejes, la tarifa quedó en 146 pesos, superior a los 141 pesos vigentes el año anterior.

Los vehículos de tres ejes pasaron de 192.05 a 199 pesos, y los de cuatro ejes de 281 a 291 pesos.

En el segmento de mayor tonelaje, los camiones de cinco ejes pagarán 343 pesos, frente a los 331 pesos previos; los de seis ejes subieron de 401 a 416 pesos; los de siete ejes de 481 a 499 pesos; los de ocho ejes de 560 a 581 pesos, y los de nueve ejes de 645 a 669 pesos.

El concepto de eje excedente de carga también tuvo modificación al alza, al pasar de 79 a 82 pesos por cada eje adicional.

La Autopista Benito Juárez es una de las principales vías de comunicación del Estado y concentra el tránsito de vehículos particulares, autobuses de pasajeros y transporte de mercancías que se dirige hacia el norte y centro de Sinaloa.

Los nuevos costos entraron en vigor con el inicio del año y deberán ser cubiertos por los usuarios en las distintas casetas de cobro instaladas a lo largo del tramo carretero.

El ajuste se aplica de manera general a todas las categorías vehiculares contempladas en el esquema tarifario oficial.

Con este aumento, los usuarios que utilizan de forma recurrente la rúa enfrentarán un gasto mayor en sus traslados, especialmente en el caso del sector de carga, donde los montos se incrementan de acuerdo con el número de ejes de cada unidad.