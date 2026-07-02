Eli Montoya niega que su esposo promoviera abucheos contra Tere Guerra

La Diputada local Elizabeth Montoya rechazó que los abucheos dirigidos a la Diputada local con licencia María Teresa Guerra Ochoa en un bar de Culiacán el pasado martes hayan sido promovidos por su esposo, como se señaló públicamente.

Aseguró que las manifestaciones provinieron de los asistentes y no de una sola persona, al señalar que en los videos difundidos en redes sociales puede observarse que fue la ciudadanía en general la que realizó los abucheos.

“Si ustedes observaron los videos, el abucheo es por parte de todas las personas que estaban en ese bar. Mi esposo no tiene la capacidad de controlar las voluntades de las personas que estaban ahí”, declaró.

Montoya comentó que el miércoles sostuvo una conversación con Guerra Ochoa y que ambas habían quedado en buenos términos, por lo que dijo sorprenderle las declaraciones que posteriormente realizó la Legisladora.

“Le agradecí y le dije que siempre voy a estar agradecida con ella por estar atenta a mi tema de salud, al trabajo legislativo y por la labor que realizó como Presidenta de la Junta de Coordinación Política. Entonces, no hubo ningún detalle que me hiciera imaginar que posteriormente habría una declaración al respecto”, expresó.

En relación con los elementos de seguridad que, según Guerra Ochoa, se encontraban junto al esposo de Montoya, la Diputada aclaró que dichos agentes forman parte del esquema de protección asignado a su familia.

Explicó que, tras el atentado ocurrido el 28 de enero, el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, les informó que la seguridad se brindaría a toda su familia, incluyendo a su esposo e hijas.

“Yo estaba en el hospital y el Gobernador habló con mis hijas y con mi esposo. Mis hijas le manifestaron la preocupación que tenían por lo que había sucedido y, en ese momento, el Gobernador les dijo que no se preocuparan, que contaban con todo su apoyo y que el Gobierno del Estado haría todo lo necesario para que estuviéramos bien y resguardados”, señaló.

Además, Montoya precisó que actualmente son seis elementos los asignados a su resguardo: cuatro pertenecientes a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y dos de la Policía Estatal, quienes se turnan en sus labores.

Estos agentes son los encargados de resguardar tanto su integridad como la de sus familiares.

Montoya Ojeda afirmó que sigue existiendo una buena relación con María Teresa Guerra Ochoa, aunque reiteró que le causaron extrañeza las declaraciones que realizó tras los hechos registrados durante el encuentro deportivo del martes.