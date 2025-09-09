Eligen a las y los ganadores del Premio al Mérito Juvenil Sinaloa 2025

Dieron a conocer a las y los ganadores del Premio al Mérito Juvenil 2025, que entrega el Congreso del Estado de Sinaloa.

Este galardón congratula a jóvenes sinaloenses que destaquen por sus trayectorias y logros en beneficio de la comunidad desde diferentes ámbitos.

Aquí las y los galardonados:

- Mérito Cívico-Social, Dalia María Aguayo Aguilera.

- Mérito Académico, Científico y Tecnológico, Ángela María Flores Ruiz.

- Mérito Deportivo, Elsa Suisei Koyama Tamayo y Brayan Meza Avilés.

- Mérito Artístico, Dante René Robles Ureta.

- Mérito Empresarial, Daniela Edith Gámez Padilla.

La Junta de Coordinación Política y las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología; de La Juventud, Cultura Física y Deporte; y Desarrollo Económico del Congreso de Sinaloa, escogieron entre más de 100 propuestas y candidaturas recibidas.

Para esta edición del premio, la número 25, se incrementó un 40 por ciento el estímulo económico que recibirán las y los ganadores, pasando de 25 mil a 35 mil pesos.

La ceremonia de entrega será el próximo 24 de septiembre, a las 11:00 horas en una sesión solemne.