$!Eligen a Yanette Garza Bayliss como presidenta de Codesin Zona Centro

Yanette Garza Bayliss fue elegida el 5 de octubre de 2026 como la nueva presidenta de Codesin Zona Centro en Culiacán, sucediendo a Hugo Moreno González. Su designación busca dar continuidad a proyectos estratégicos para el desarrollo económico regional.

La elección se realizó durante la Asamblea Extraordinaria del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro, donde los integrantes del Consejo la eligieron por unanimidad para el periodo 2026-2029. Hugo Moreno González concluyó su gestión, destacando la importancia de estos nuevos liderazgos.

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa es un organismo ciudadano que impulsa el desarrollo económico sostenible en la entidad, fungiendo como un espacio de diálogo y articulación entre diversos sectores para la planificación y ejecución de proyectos de largo plazo. Su labor es clave en la construcción de una visión compartida para la región.

“Recibimos esta responsabilidad con entusiasmo y con un profundo compromiso de consolidar la trayectoria y los proyectos que se han venido construyendo”, sostuvo Yanette Garza Bayliss, presidenta electa de Codesin Zona Centro.

La nueva presidenta reafirmó el compromiso de dar continuidad al trabajo y posicionar al organismo como un espacio neutral de diálogo entre el sector empresarial, el gobierno, la academia y la sociedad civil.