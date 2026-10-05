$!Eligen a Yanette Garza Bayliss como presidenta de Codesin Zona Centro

Yanette Garza Bayliss fue elegida el 5 de octubre de 2026 como la nueva presidenta de Codesin Zona Centro en Culiacán, sucediendo a Hugo Moreno González. Su designación busca dar continuidad a proyectos estratégicos para el desarrollo económico regional.
La elección se realizó durante la Asamblea Extraordinaria del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro, donde los integrantes del Consejo la eligieron por unanimidad para el periodo 2026-2029. Hugo Moreno González concluyó su gestión, destacando la importancia de estos nuevos liderazgos.
El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa es un organismo ciudadano que impulsa el desarrollo económico sostenible en la entidad, fungiendo como un espacio de diálogo y articulación entre diversos sectores para la planificación y ejecución de proyectos de largo plazo. Su labor es clave en la construcción de una visión compartida para la región.
“Recibimos esta responsabilidad con entusiasmo y con un profundo compromiso de consolidar la trayectoria y los proyectos que se han venido construyendo”, sostuvo Yanette Garza Bayliss, presidenta electa de Codesin Zona Centro.
La nueva presidenta reafirmó el compromiso de dar continuidad al trabajo y posicionar al organismo como un espacio neutral de diálogo entre el sector empresarial, el gobierno, la academia y la sociedad civil.
El presidente saliente, Hugo Moreno González, enfatizó que la renovación del organismo representa una oportunidad estratégica para consolidar el trabajo realizado y enriquecer la capacidad de articulación del sector productivo.
Moreno González indicó que la participación de nuevos representantes ciudadanos permitirá enriquecer la pluralidad de experiencia y la capacidad de gestión. Destacó la importancia de empresarios comprometidos que aporten visión de largo plazo para impulsar la atracción de inversiones, el fortalecimiento de empresas locales y la generación de empleo.
Durante la asamblea se aprobó formalmente la incorporación de cinco empresarios al Consejo Ciudadano: Gabriela Ley Vela, Sergio Macario López López, Carlos Aguilar Gastélum, Hans Habermann Villaverde y Manuel Pun Contreras.
También quedó ratificado por unanimidad el Consejo Directivo para el periodo 2026-2029, integrado por Yanette Garza Bayliss como presidenta, Heriberto Vlaminck Ley como presidente suplente, Libia Mariel López Quiroz como secretaria, Emilio Ochoa Villegas como secretario suplente, Jesús Allan Ovalles Angulo como tesorero y Carlos Aguilar Gastélum como tesorero suplente.
En el cierre de la sesión, Roberto Sánchez Angulo, subsecretario de Promoción y Competitividad Económica de la Secretaría de Economía de Sinaloa, reconoció la labor que desempeña Codesin en la Zona Centro.
Mercedes Dorado Bojórquez, directora general de Codesin, en representación de Héctor Ley Pineda, presidente ejecutivo, reconoció la gestión de Hugo Moreno González y agradeció el compromiso de Yanette Garza Bayliss.
El encuentro contó con la asistencia de José Paz López Elenes, presidente municipal de Badiraguato, y Faustino Torres Núñez, presidente municipal de Eldorado, así como representantes de cámaras y organismos empresariales.
Codesin Zona Centro revalida su compromiso de dar continuidad a los proyectos regionales y articular esfuerzos que consoliden una agenda común orientada al desarrollo económico sostenible, la competitividad y la generación de mayores oportunidades para las familias de Sinaloa, alineando sus iniciativas estratégicas con la visión de largo plazo de Sinaloa 10+.