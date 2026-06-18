$!Eligio López Portillo asume coordinación de Morena en el Congreso de Sinaloa tras licencia de Tere Guerra

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado designó al Diputado Eligio López Portillo como nuevo coordinador de la bancada, luego de que la Diputada Tere Guerra solicitara licencia temporal a su cargo.

La decisión fue tomada este jueves durante una reunión del grupo parlamentario, donde las y los legisladores aprobaron por unanimidad el nombramiento de López Portillo.

Tere Guerra informó sobre su separación temporal del cargo y agradeció el respaldo recibido durante el tiempo que estuvo al frente de la coordinación de Morena.