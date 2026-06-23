Eligio López Portillo promete dar continuidad a los temas pendientes en el Congreso de Sinaloa

Tras asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, el Diputado local Eligio López Portillo aseguró que se dará continuidad a todos los temas que permanecen pendientes en el Poder Legislativo, luego de la solicitud de licencia presentada por María Teresa Guerra Ochoa.

Señaló que una de sus prioridades al frente de la Jucopo será mantener una comunicación cercana tanto con la ciudadanía como con los representantes de los medios de comunicación, con el objetivo de informar de manera transparente sobre los asuntos que se discuten y atienden desde el Congreso.

López Portillo destacó que en los próximos días sostendrá reuniones con los coordinadores y representantes de los distintos grupos parlamentarios para revisar la agenda legislativa, identificar los temas pendientes y establecer mecanismos que permitan avanzar en su análisis y posible resolución.

“Lo primero que se debe tener claro es que la agenda legislativa debe cumplirse sin interrupciones. Además, me reuniré con los representantes de cada partido para que, además de la agenda legislativa que ya tenemos el compromiso de sacar adelante, si ellos tienen algún posicionamiento o propuestas que deban incorporarse, las revisaremos. De acuerdo con su partido o las iniciativas que presenten, las atenderemos con gusto”, señaló.

Asimismo, indicó que el trabajo legislativo continuará de manera normal y coordinada, buscando generar consensos entre las diferentes fuerzas políticas para atender las necesidades de la entidad.