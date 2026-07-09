Elizabeth Montoya acusa politización por investigación sobre escoltas asignados a su familia

La Diputada local por Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya Ojeda confirmó que defenderá el uso de los dos elementos estatales asignados a la seguridad de su familia, luego de que el Secretario de Seguridad Pública informara que ya existe una investigación en proceso.

Lo anterior ocurre después de que la Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, señalara que el esposo de Elizabeth Montoya Ojeda cuenta con escoltas que originalmente fueron asignados únicamente a la Legisladora tras el atentado que sufrió.

Montoya Ojeda sostuvo que este tema se ha politizado y lamentó que incluso haya escalado a una investigación.

“La verdad yo lamento mucho que por un tema político se tenga a personas de bien en esa situación tan lamentable. A mí no me han notificado pero, yo debo decir que como lo repito, son personas de bien, los agentes han cumplido cabalmente con su función”, expresó.

Asimismo, rechazó haber incurrido en alguna irregularidad, al recordar que en enero de este año el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que los elementos de seguridad fueron asignados tanto para ella como para su familia.

La Legisladora explicó que los agentes la acompañan en sus actividades cotidianas, al igual que a su familia, por lo que consideró que no deben ser involucrados en temas políticos tras las declaraciones de Guerra Ochoa.

También comentó que, de ser necesario, buscará reunirse con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde para aclarar la situación.