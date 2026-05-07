Elizabeth Montoya asume la coordinación de MC en el Congreso de Sinaloa; no llamarán a suplente de Sergio Torres

La Diputada local, Elizabeth Montoya Ojeda, asumió la coordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, luego de meses de convalecencia de su compañero de bancada, Sergio Torres Félix, tras el atentado armado que sufrieron ambos legisladores.

Detalló que el Diputado continúa en recuperación en su domicilio y afirmó que el Congreso no llamará a su suplente para que asuma sus funciones.

Montoya Ojeda destacó que continuará trabajando, ahora como coordinadora de bancada, sobre todo en las comisiones en las que participa.

“Hoy le dimos lectura al documento que envió el Coordinador estatal, Sergio Esquer, donde está informando que recibo el nombramiento como Coordinadora de la bancada naranja. Me siento muy contenta. Como sabemos, la Jucopo es el órgano encargado de llegar a acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios y de trabajar en coordinación con la Mesa Directiva” expresó.

Respecto al estado de salud del Diputado Sergio Torres, comentó que continúa en recuperación en su domicilio, pues es un proceso lento debido a la gravedad de las lesiones que presentó en su momento.

“Lo que sabemos hasta el momento es que cada día va mejorando, que gracias a Dios cada día va dando pasos, y la situación de él es diferente a la mía. Hay que tener paciencia y tenemos la esperanza de que él se va a reintegrar” comentó.

El pasado 28 de enero los diputados de Movimiento Ciudadano fueron víctimas de un atentado a balazos al salir del Congreso del Estado, cuando se dirigían a Ciudad de México a una actividad del partido a nivel nacional.

La Diputada Elizabeth Montoya regresó en el mes de abril al recinto y Sergio Torres, hasta el momento, sigue en recuperación.