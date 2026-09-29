Elizabeth Montoya mantiene intención de buscar la Alcaldía de Culiacán

Movimiento Ciudadano aún no define si participará en las próximas elecciones mediante una alianza con otros partidos, informó la Diputada local Elizabeth Montoya Ojeda.

La Legisladora señaló que el tema continúa en análisis al interior del partido, por lo que hasta el momento no existe una determinación sobre posibles coaliciones para los comicios del próximo año.

Montoya Ojeda reiteró que mantiene su intención de participar como candidata a la Presidencia Municipal de Culiacán.

Indicó que otros integrantes de Movimiento Ciudadano también han manifestado su interés en contender por distintos cargos, entre ellos el Coordinador estatal del partido, Sergio Esquer Peiro.

“Sigo firme, como lo he dicho en muchas ocasiones, me encantaría ser la primera Presidenta Municipal electa aquí en Culiacán” mencionó la Diputada local.

Explicó que será mediante un proceso de análisis como Movimiento Ciudadano determinará quiénes serán sus candidatos para los diferentes cargos que estarán en disputa durante las próximas elecciones.

“También se va a hacer una evaluación y quien salga con mayores posibilidades, esa será la persona que nos representará. Yo por lo pronto sigo levantando la mano, sigo con la aspiración y estoy trabajando para ello” comentó.

La Diputada agregó que durante las últimas semanas ha realizado encuentros con ciudadanos para conocer las principales necesidades de la población y recoger propuestas de cara al próximo proceso electoral.

Señaló que entre sus aspiraciones se encuentra convertirse en la primera mujer electa en encabezar el Ayuntamiento de Culiacán.