Elizabeth Montoya respalda iniciativa del PAN Sinaloa para prohibir transición de género en menores de edad

La Diputada y presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Montoya Ojeda, respaldó la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, la cual busca prohibir en Sinaloa la aplicación de procedimientos de transición de género en menores de edad.

La Legisladora señaló que considera positivo que se impulsen este tipo de propuestas, al argumentar que las niñas, niños y adolescentes aún no tienen la madurez necesaria para asumir decisiones de esa importancia.

“Creo que debemos cuidar a las infancias en todos los sentidos y siendo menores de edad, aún no se cuenta con la madurez cognitiva suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza”, expresó.

Montoya Ojeda precisó que no está en contra de los procedimientos en sí, sino que estos deberían realizarse únicamente cuando se alcance la mayoría de edad y exista una mayor madurez para asumir este tipo de decisiones.

Además, mencionó que en materia de infancias existen otros temas prioritarios como la salud mental y el autismo, los cuales deben ser atendidos en Sinaloa para fortalecer el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

“Creo que hay temas que debemos abordar que son mucho más urgentes”, señaló.

La Legisladora reiteró su respaldo a la iniciativa y afirmó que, en caso de llegar al Pleno, emitiría su voto a favor.