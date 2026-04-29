$!Ellos son los funcionarios acusados por Estados Unidos en el caso Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de colaborar en el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense. Entre los nombres destacan figuras en activo de la política sinaloense, como el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quienes informaron que el caso quedó asignado a la Jueza Federal Katherine Polk Failla. Además de los funcionarios actualmente en funciones, la acusación también incluye a ex integrantes del Gabinete estatal, entre ellos el ex Secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra. La lista perfila una investigación centrada en presuntas redes de protección política e institucional al crimen organizado en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya es un político y académico originario de Badiraguato, Sinaloa. Fue Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente incursionó en la política partidista, donde se desempeñó como Diputado federal y Senador antes de asumir la Gubernatura en 2021 bajo las siglas de Morena. El Gobernador ha operado su mandato en un contexto marcado por una crisis de seguridad provocada por una pugna del crimen organizado, que detonó en septiembre de 2024. En agosto de 2024, previo a la crisis de seguridad, el narcotraficante Ismael Zambada García “El Mayo”, detalló que a la reunión en la que resultó detenido también acudiría el Gobernador. En esa misiva, que se volvió pública por parte del equipo de defensa del ahora detenido en Estados Unidos, se señaló que “El Mayo” y Rocha Moya tenían un vínculo previo. En esa reunión del 25 de julio de 2024 también fue asesinado el político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Enrique Inzunza Cázarez, Senador de la República

Enrique Inzunza Cázarez es un abogado. Ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito jurídico y en la administración pública estatal. Se ha desempeñado como Magistrado del Poder Judicial en Sinaloa y posteriormente como Secretario General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya, cargo desde el cual ha tenido un papel clave en la conducción de la política interna, la gobernabilidad y la relación entre el Ejecutivo estatal y distintos actores sociales e institucionales. En las elecciones de 2024 fue electo para el Senado de la República, y es uno de los actores principales en el Estado frente a los preparativos para las elecciones de 2027 en la que se renovará la Gubernatura.

Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán

Juan de Dios Gámez Mendívil es un arquitecto y actual Presidente Municipal de Culiacán, abanderado por el partido Morena, cargo al que llegó inicialmente en 2022 tras ser designado por el Congreso del Estado, y posteriormente ratificado mediante elección en las elecciones de 2024. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública estatal, particularmente en áreas vinculadas a la gestión administrativa y de recursos. Su designación por el Congreso de Sinaloa fue criticada al ser ahijado de bautismo del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Gerardo Mérida, el ex Secretario de Seguridad de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez es un militar en retiro que ha ocupado cargos en materia de seguridad pública. Se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, donde estuvo a cargo de la coordinación de las estrategias de seguridad y el trabajo operativo con corporaciones estatales y federales. Llegó a Sinaloa ya iniciada la administración de Rocha Moya, en 2023, y salió del Gabinete en diciembre de 2024. A su llegada describió una hipótesis sobre el tráfico del fentanilo en Sinaloa, presentando a Mazatlán como un punto estratégico para su distribución. “Sinaloa, como todos vemos, la posición que tiene es un estado donde se lleva a cabo el traslado de drogas, tenemos un puerto en Lázaro Cárdenas en esa situación, Mazatlán es un puerto, por ahí llegan las situaciones, podría ser que en la parte serrana hay alguna cuestión de maquila y el traslado que va hacia el norte”, mencionó. Esta declaración se volvió controversial pues el funcionario fue corregido por el Gobernador días después, señalando que los comentarios del funcionarios eran ajenos a la realidad.

Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas

Enrique Díaz Vega, fue el primer Secretario de Administración y Finanzas en el Gobierno de Rubén Rocha Moya. Es un destacado empresario sinaloense del sector inmobiliario. Inició en el cargo en el arranque de la administración del morenista, sin embargo, el 30 de septiembre del 2024, dejó la función pública para regresar a sus actividades en la iniciativa privada. Dicha información fue anunciada el 3 de julio de ese año, por el mandatario estatal.

Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Dámaso Castro Saavedra fue nombrado como Vicefiscal el 15 de octubre del 2021, cuando Juan José Ríos Estavillo aún estaba en funciones como Fiscal General de Sinaloa. Castro Saavedra ingresó a la institución en sustitución de Nuria Alejandra González Elizalde. Pese al cambio de titular, permaneció en funciones en la Fiscalía de Sinaloa tras la llegada de Sara Bruna Quiñónes Estrada como Fiscal General; y fungió como encargado de despacho de la FGE, luego de la salida de dicha funcionaria el 16 de agosto del 2024 tras los señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República de un presunto montaje en la muerte del político Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrida el 25 de julio del mismo año. Castro Saavedra fue uno de los aspirantes a Fiscal General, pese a ser parte del equipo de Quiñónes Estrada durante los señalamientos de la FGR.

Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE

Marco Antonio Almanza Avilés, fue nombrado como encargado de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa el 27 de junio de 2017, durante la gestión del entonces Fiscal Juan José Ríos Estavillo. Almanza Avilés llegó al cargo en sustitución de Vladimiro Salazar López. De acuerdo con lo informado durante ese nombramiento, el policía contaba con el doctorado en Derecho Constitucional con especialidad en el área penal, además de contar, en ese momento, con 25 años de experiencia en la Policía de Investigación. Además, fue Coordinador General de la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, y Jefe de la Unidad de Investigación de Adolescentes.

Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE

Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, asumió como encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de Marco Antonio Almanza Avilés, el 5 de noviembre del 2022, luego de que este último se retiró por jubilación tras 31 años de servicio en la corporación. Fue la entonces Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónes Estrada, quien le tomó protesta al cargo. De acuerdo con la información proporcionada después del nombramiento del policía, Contreras Núñez había estado en su último cargo en marzo de ese año como inspector de la Unidad Especializada Antisecuestros en Sinaloa. Entonces se dio a conocer que el funcionario ingresó a la corporación en 2003. Contreras Núñez salió del cargo en febrero de 2026.

José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado” fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, sin embargo, en una búsqueda realizada por Noroeste, se encontró información de él generada por la Secretaría de Seguridad Pública, sólo una mención en una publicación en la cuenta de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, que data del 9 de agosto del 2022, donde es mencionado como Comandante de la Policía Estatal Preventiva.

Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, ex comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán