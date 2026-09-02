‘Ellos tienen sus protocolos’: Alcaldesa de Culiacán sobre seguridad de policías municipales tras ataque a un agente

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cuenta con protocolos e indicaciones para la seguridad de sus agentes.

Este miércoles, tras ser cuestionada por medios de comunicación sobre las medidas para proteger a los policías municipales, luego de que un agente fuera atacado a balazos el martes cuando se dirigía de su domicilio a su trabajo, la alcaldesa respondió que esos procedimientos corresponden directamente a la corporación.

“Ellos tienen sus propios protocolos. La corporación ya tiene implementado cuáles son los protocolos a seguir, cuáles son las indicaciones que tienen por parte del secretario de Seguridad Pública”, señaló.

Agregó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es la encargada de establecer y manejar directamente las cuestiones relacionadas con la seguridad de los elementos.

“Ya son ellos directamente quienes manejan todas estas cuestiones, pues hay que decirlo, de seguridad y para la seguridad de ellos”, expresó.

Confirmó que el ataque armado sucedió cerca del domicilio del agente, en la sindicatura de Aguaruto, cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral.

Sobre el estado de salud del policía municipal atacado, informó que se encuentra estable y que este martes ingresó a quirófano, donde se le realizó la cirugía necesaria.

“Estamos muy al pendiente de ellos, al pendiente de su familia”, dijo.

El agente, identificado como Josué, circulaba por la Avenida Luis Donaldo Colosio, cerca del panteón municipal, cuando fue interceptado por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones.

Tras resultar herido, el agente logró refugiarse en un domicilio de la zona, donde solicitó ayuda. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.